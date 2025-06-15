Там виступали Scorpions, а тепер руїни, стрілянина та пожежі: що стало з Льодовим палацом у Дніпрі

Льодова арена була однією з найбільших у СРСР

На початку 80-х у Дніпрі поряд зі стадіоном "Метеор" була побудована однойменна універсальна видовищно-спортивна арена (УВСА "Метеор"). Понад десять років тому ця приголомшлива споруда перетворилася на моторошну заброшку, де б'ються і стріляють підлітки та нерідко трапляються пожежі.

"Телеграф" вирішив розповісти та показати історію знаменитого Льодового палацу "Метеор", який став міською "примарою".

Льодовий палац у Дніпрі був цілим світом

Будівництво видовищно-спортивної арени "Метеор" розпочали 1975-го, ввели її в експлуатацію через п’ять років. Хоча тут переважно проходили комерційні чи мистецькі заходи, але ніхто не забував про основну функцію споруди. Тому мешканці Дніпра називають його просто "Палац спорту Метеор" чи "Льодовий палац".

Разом із водноспортивною базою "Машинобудівник", стадіоном "Метеор" та палацом водних видів спорту "Метеор", УВСА вважалася підрозділом Південмашу та вражала своїми масштабами. У стінах комплексу проводились змагання фігуристів, хокейні матчі та баскетбольні ігри, а трибуни завжди були заповнені фанатами. До речі, арена була розрахована щонайменше на 6000 глядачів.

Хокейний турнір "Трейдпойнт" на льоду малої арени "Метеор". Травень 2006 р

"Цей об’єкт, навіть для такої величезної країни як СРСР, був унікальним у той час. Нам замовник організував поїздку по різних містах України, був і палац спорту в Москві, Мінську, але такої споруди — ніде не було. "Метеор" став одним з найбільших спортивних палаців у Радянському Союзі. За його словами, конструкції були спроєктовані таким чином, що за день ковзанку можна було перетворити на концертний зал", – розповів Суспільному архітектор "Метеора" Юрій Худяков.

За його словами, це був не лише спортивний, а й культурний об’єкт, де відбувалися концерти, вистави та інші заходи.

"Концерти поп або рок виконавців — ось хто найбільше збирав повні зали в багатотисячному залі "Метеора" — тут були навіть такі зірки світової величини як Scorpions, Rhythm of the dance і U.D.O. Зірок такої величини я наживо не бачив, а от на концерті "Машини часу" я з дружиною таки побував тут", — написав дніпровський блогер Ден Вейсман.

Концерт Scorpions у Палаці спорту "Метеор"

На початку 2000-х у "Метеорі" проходило багато виставок та експозицій, наприклад, комерційні будівельні виставки "Фасад". За відсутності інтернету студенти архітектурно-будівельних професій тільки там могли побачити новітні будівельні рішення та матеріали, а також купити спеціалізовані архітектурні журнали.

Будівельна виставка "Фасад" у 2011 році

Ще цікавішими подіями для мешканців Дніпра були автомобільні виставки "Лімузин", де можна було подивитися на цікаві екземпляри автопрому не лише сучасні, а й ретро.

Щовихідних на "Метеорі" працював радіоринок, куди городяни з’їжджалися, щоб купити радіодеталі, комплектуючи для комп’ютерів, мобільні телефони дешевше, ніж у салоні. Тут же місцеві жителі обмінювалися касетами, а пізніше дисками з музикою, відео та іграми.

Чому "Метеор" перетворився на заброшку

У 2013 році Уряд України вніс УВСА до списку арен, які прийматимуть "Євробаскет-2015". Для цього вирішили провести реконструкцію, проте через війну на Донбасі захід скасували та реконструкція загальмувалась. За фактом було проведено лише роботи з демонтажу.

Потім були судові позови, і у 2018 році "Метеор" повернули на баланс "Південмашу". Але заводу будинок у такому стані був тягарем і його передали на баланс комунальної власності.

Зруйнована універсальна видовищно-спортивна арена "Метеор"

2020 року Дніпропетровська обласна рада порушила питання реконструкції будівлі "Метеора" і вже новий підрядник, продовжив роботи, при цьому взявши чималий аванс (28 мільйонів гривень). Реконструкція мала завершитися до 2023 року, однак у 2022 почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зруйнований Льодовий палац "Метеор"

Будівельні роботи було припинено, зокрема через періодичні ракетні удари. Після чергових судових процесів підрядник розірвав угоду на реконструкцію та повернув виділені гроші.

Що сьогодні відбувається у колишньому Льодовому палаці

Навесні 2024 року з УВСА зняли охорону та об’єкт почали розтягувати мародери. З того часу стан будівлі швидко погіршується.

Іноді заброшку згадують у кримінальних новинах. Там сталося кілька пожеж, причиною яких місцеві вважають підпали.

Окрім мародерів, які крадуть метал, Льодовий палац у Дніпрі уподобали підлітки. Тиждень тому вони їздили мотоциклом по даху УВСА, а два дні тому влаштували нелегальні бої. У мережі з’явилися і відео, на яких б’ються дівчатка.

Крім того, підлітки в "Метеорі" стріляли з пістолета, що викликало рейд поліції. Як повідомляли місцеві Telegram-канали зі слів очевидців, копи затримали 10 дітей.

Вже 15 травня у колишньому Палаці спорту сталася чергова пожежа. У пабликах писали, що "там часто щось підпалюють, але так багато диму тут уперше".

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