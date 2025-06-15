Там выступали Scorpions, а теперь руины, стрельба и пожары: что стало с Ледовым дворцом в Днепре

Ледовая арена была одной из самых больших в СССР

В начале 80-х в Днепре рядом со стадионом "Метеор" была построена одноименная универсальная зрелищно-спортивная арена (УЗСА "Метеор"). Более десяти лет назад это потрясающее сооружение превратилось в жуткую заброшку, где дерутся и стреляют подростки и нередко случаются пожары.

"Телеграф" решил рассказать и показать историю знаменитого Ледового дворца "Метеор", ставшего городским "призраком".

Ледовый дворец в Днепре был целым миром

Строительство зрелищно-спортивной арены "Метеор" начали в 1975-м, ввели ее в эксплуатацию через пять лет. Хотя здесь в основном проходили коммерческие или художественные мероприятия, но никто не забывал об основной функции сооружения. Поэтому жители Днепра называют его просто "Дворец спорта Метеор" или "Ледовый дворец".

Вместе с водноспортивной базой "Машиностроитель", стадионом "Метеор" и дворцом водных видов спорта "Метеор", УЗСА считалась подразделением Южмаша и поражала своими масштабами. В стенах комплекса проводились соревнования фигуристов, хоккейные матчи и баскетбольные игры, а трибуны всегда были заполнены фанатами. К слову, арена была рассчитана минимум на 6000 зрителей.

Хоккейный турнир "Трейдпойнт" на льду малой арены "Метеор". Май 2006 г

"Этот объект, даже для такой огромной страны как СССР, был уникальным в то время. Нам заказчик организовал поездку по разным городам Украины, был и дворец спорта в Москве, Минске, но такого сооружения — нигде не было. "Метеор" стал одним из самых больших спортивных дворцов в Советском Союзе. По его словам, конструкции были спроектированы таким образом, что за день каток можно было превратить в концертный зал", – рассказал Суспільному архитектор "Метеора" Юрий Худяков.

По его словам, это был не только спортивный, но и культурный объект, где проходили концерты, спектакли и другие мероприятия.

"Концерты поп или рок исполнителей — вот кто больше всего собирал полные залы в многотысячном зале "Метеора" – здесь были даже такие звезды мировой величины как Scorpions, Rhythm of the dance и U. D. O. Звезд такой величины я вживую не видел, а вот на юбилейном концерте "Машины времени" я с женой таки побывал здесь", – написал днепровский блогер Ден Вейсман.

Концерт Scorpions во Дворце спорта "Метеор"

В начале 2000-х в "Метеоре" проходило много выставок и экспозиций, например, коммерческие строительные выставки "Фасад". При отсутствии интернета, студенты архитектурно-строительных профессий только там могли увидеть новейшие строительные решения и материалы, а также купить специализированные архитектурные журналы.

Строительная выставка "Фасад" в 2011 году

Еще более интересными событиями для жителей Днепра были автомобильные выставки "Лимузин", где можно было посмотреть на интересные экземпляры автопрома не только современные, но и ретро.

Каждые выходные на "Метеоре" работал радиорынок, куда горожане съезжались, чтобы купить радиодетали, комплектующие для компьютеров, мобильные телефоны дешевле, чем в салоне. Здесь же местные жители обменивались кассетами, а позднее дисками с музыкой, видео и играми.

Почему "Метеор" превратился в заброшку

В 2013 году Правительство Украины внесло УЗСА в список арен, которые будут принимать "Евробаскет-2015". Для этого решили провести реконструкцию, однако из-за войны на Донбассе мероприятие отменили и реконструкция затормозилась. По факту были проведены только работы по демонтажу.

Затем были судебные тяжбы, и в 2018 году "Метеор" вернули на баланс "Южмаша". Но заводу здание в таком состоянии было обузой и его передали на баланс коммунальной собственности.

Разрушенная универсальная зрелищно-спортивная арена "Метеор"

В 2020 году Днепропетровский областной совет поднял вопрос реконструкции здания "Метеора" и уже новый подрядчик, продолжил работы, при этом взяв немалый аванс (28 миллионов гривен). Реконструкция должна была завершиться до 2023 года, однако в 2022 началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Разрушенный Ледовый дворец "Метеор"

Строительные работы были приостановлены, в том числе из-за периодических ракетных ударов. После очередных судебных процессов подрядчик разорвал соглашение на реконструкцию и вернул выделенные деньги.

Что сегодня происходит в бывшем Ледовом дворце

Весной 2024 года с УЗСА сняли охрану и объект начали растаскивать мародеры. С того времени состояние здания стремительно ухудшается.

Время от времени заброшку упоминают в криминальных новостях. Там произошло несколько пожаров, причиной которых местные считают поджоги.

Кроме мародеров, ворующих металл, Ледовый дворец в Днепре облюбовали подростки. Неделю назад они ездили на мотоцикле по крыше УЗСА, а два дня назад устроили нелегальные бои. В сети появились и видео, на которых дерутся девочки.

Кроме того подростки в "Метеоре" стреляли из пистолета, что вызвало рейд полиции. Как сообщали местные Telegram-каналы со слов очевидцев, копы задержали 10 детей.

Уже 15 мая в бывшем Дворце спорта произошел очередной пожар. В пабликах писали, что "там часто что-то поджигают, но так много дыма тут впервые".

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