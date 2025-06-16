Не до відпочинку: чому найближчі дні можуть стати важкими для українців

Вчені дали невеселі прогнози

Наразі магнітне поле Землі знаходиться в лапах сильної магнітної бурі, хоча на початку доби вчені прогнозували низьку сонячну активність. Вона вируватиме найближчими днями, але трошки знизить свою силу.

За даними сайту Meteoagent, який оновлює графік геомагнітних бур на основі інформації від супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у понеділок, 16 червня, тримається "червона" сильна магнітна буря в 4,8 бала.

Такий шторм буде недовгим і вже 17 червня опуститься до 3,7 бала, тобто до середнього рівня. "Оранжева" магнітна буря прогнозується і 18 червня. Однак вже у четвер, 19 червня, вона завершиться і майже до кінця тижня її не очікується.

Пояснимо, що погода на світилі змінюється протягом доби і якщо зранку не прогнозувалось штормів, то це не означає, що вони не поновляться протягом доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що категорично не можна робити 16 червня, аби не відлякати грошову удачу та які є прикмети на цей день.