Не до отдыха: почему ближайшие дни могут стать тяжелыми для украинцев

Ученые дали невеселые прогнозы

В настоящее время магнитное поле Земли находится в лапах сильной магнитной бури, хотя в начале суток ученые прогнозировали низкую солнечную активность. Она будет бушевать в ближайшие дни, но немного снизит свою силу.

По данным сайта Meteoagent, обновляющего график геомагнитных бурь на основе информации от спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в понедельник, 16 июня, держится "красная" сильная магнитная буря в 4,8 балла.

Такой шторм будет недолгим и уже 17 июня опустится до 3,7 баллов, то есть до среднего уровня. "Оранжевая" магнитная буря прогнозируется и 18 июня. Однако уже в четверг, 19 июня, она завершится и почти до конца недели ее не ожидается.

Поясним, что погода на светиле меняется в течение суток, и если утром не прогнозировалось штормов, то это не значит, что они не возобновятся в течение суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что категорически нельзя делать 16 июня, чтобы не отпугнуть денежную удачу и какие есть приметы на этот день.