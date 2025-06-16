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Як війна на Близькому Сході вплине на допомогу Україні. Дипломат знайшов не тільки мінуси

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 16 червня 2025, 17:11

В довгостроковій перспективі наша країна може отримати з цього й позитив

Через операцію, що Ізраїль розпочав проти Ірану в ніч проти 13 червня, в останній момент Сполучені Штати передали 20 000 протишахедних ракет на Близький Схід, які мали бути в Україні. Також в Пентагоні підтвердили переміщення на новий театр бойових дій систем ППО, які призначалися для боротьби з російськими дронами.

Колишній глава МЗС Павло Клімкін в етері НВ розповів, як війна на Близькому Сході вплине на допомогу Україні. За його словами, зі стратегічного погляду Київ навіть може від цього виграти.

"Погано вплинула, впливає і буде впливати. Оці 20 000 ракет, переданих швидко в іншу сторону, свідчать, що американці і знали, і розуміли, що до того потрібно підготуватися. І це тільки одна частина, про яку ми знаємо, оскільки є, звісно, і інші частини", – сказав дипломат.

Він зазначив, що короткострокові наслідки конфлікту на Близькому Сході для України будуть негативними та перелічив їх. Вони включають зміни ціни на нафту, відволікання уваги від війни в Україні та розпилення ресурсів. Це стосується як постачання зброї, так і фінансів.

"Одночасно ми можливо будемо мати й декілька цікавих позитивних речей для нас, оскільки це, можливо, збільшить необхідність взаємодії Трампа з Європою. Це, можливо, будуть домовленості про фокус Європи на нас і фокус Трампа на чомусь іншому. Це буде необхідність говорити про розподіл ресурсів, як фінансових, так і інших ресурсів", – пояснив Клімкін.

За його думкою, підняття ставок може призвести до іншої якості взаємодії всередині Заходу і європейського фокуса на Україні, а також бажання Трампа підтримувати європейців там, де він поки що цього не хоче, в тому числі щодо європейської присутності в Україні.

Ексміністр резюмував, що короткострокові наслідки війни між Ізраїлем та Іраном для України є однозначно негативними, але це не означає, що такими ж будуть і всі стратегічні наслідки.

Раніше Клімкін попереджав, що наслідки обміну масштабними ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном можуть відчуватися у всьому світі. Це може вплинути і на російську війну проти України.

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#Близький Схід #Іран #Ізраїль #Допомога #Війна #Наслідки #Павло Клімкін