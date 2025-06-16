У Януковича та Асада з'являться сусіди? Іранська еліта готується тікати до Росії, пишуть ЗМІ

Дехто з іранських високопосадовців покладається на Росію, тоді як інші шукають власні шляхи втечі

Високопосадовці іранського режиму аятол готують собі плацдарм у Росії на випадок, якщо їхня влада в Ірані буде повалена на тлі збройного протистояння з Ізраїлем. Щонайменше один високопоставлений чиновник уряду Ірану веде переговори з Кремлем щодо своєї евакуації.

Про це повідомив іранський опозиційний телеканал Iran International, який розташований у Лондоні. Мова, за даними журналістів, йде про головного помічника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї – Алі Асгара Хеджазі.

Хеджазі, стверджує телеканал, веде переговори з російськими чиновниками щодо можливої евакуації разом із родиною у разі "погіршення ситуації в Ірані". Москва, сказано у матеріалі, попередньо "дала добро" на евакуацію Хеджазі та готова забезпечити йому "коридор" в Росію – гарантії озвучив один з російських високопосадовців.

Цікаво, що подібні переговори, за попередніми даними, веде й низка інших високопосадовців Ірану. Дехто з них покладається на допомогу Росії у справі евакуації своїх персон, тоді як інші справедливо не довіряють росіянам та завершують підготовку власних секретних маршрутів втечі з країни у випадку, якщо влада аятол почне рушитися.

Нагадаємо, що Трамп 14 червня, у свій 79-й день народження, поговорив з очільником Росії Володимиром Путіним. Їх розмова тривала майже годину. Серед іншого, Путін запропонував свої "послуги" у примиренні Ірану та Ізраїлю – а у Вашингтоні вирішили, що не бачать жодних проблем у тому, щоб Путін був посередником. Втім, бажання Трампа призначити посередником воєнного злочинця вже висміяв президент Франції Еммануель Макрон.

13 червня Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Було здійснено кілька атак, а війна на Близькому сході сильно загострилась. При цьому в США вже підтвердили, що частину американських систем ППО, які мали передати Україні, віддали на Близькій схід.

Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – третю хвилю ракет, а ближче до ранку 14 червня – четверту ракетну хвилю. В Тегерані назвали це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах в ніч на 13 червня. 15 червня Іран також влаштував ракетний обстріл Ізраїлю. Внаслідок атаки по місту Бат-Ям загинуло п'ятеро громадян України: запущена іранцями балістична ракета знищила житловий будинок.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".