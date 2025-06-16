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Как война на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине. Дипломат нашел не только минусы

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 16 июня 2025, 17:11

В долгосрочной перспективе наша страна может извлечь из этого и позитив

Из-за операции, которую Израиль начал против Ирана в ночь на 13 июня, в последний момент Соединенные Штаты передали 20 000 противошахедных ракет на Ближний Восток, которые должны были быть в Украине. Также в Пентагоне подтвердили перемещение на новый театр боевых действий систем ПВО, предназначавшихся для борьбы с русскими дронами.

Бывший глава МИД Павел Климкин в эфире НВ рассказал, как война на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине. По его словам, со стратегической точки зрения Киев даже может от этого выиграть.

"Плохо повлияла, влияет и будет влиять. Эти 20 000 ракет, переданных быстро в другую сторону, свидетельствуют, что американцы и знали, и понимали, что к этому нужно подготовиться. И это только одна часть, о которой мы знаем, поскольку есть, конечно, и другие части", – сказал дипломат.

Он отметил, что краткосрочные последствия конфликта на Ближнем Востоке для Украины будут отрицательными и перечислил их. Они включают в себя изменения цены на нефть, отвлечение внимания от войны в Украине и распыление ресурсов. Это касается как поставок оружия, так и финансов.

"Одновременно мы, возможно, будем иметь и несколько интересных позитивных вещей для нас, поскольку это, возможно, увеличит необходимость взаимодействия Трампа с Европой. Это, возможно, будут договоренности о фокусе Европы на нас и фокусе Трампа на чем-то другом. Это будет необходимость говорить о распределении ресурсов, как финансовых, так и других", — пояснил Климкин.

По его мнению, повышение ставок может привести к другому качеству взаимодействия внутри Запада и европейскому фокусу на Украине, а также желанию Трампа поддерживать европейцев там, где он пока этого не хочет, в том числе относительно европейского присутствия в Украине.

Экс-министр резюмировал, что краткосрочные последствия войны между Израилем и Ираном для Украины однозначно негативны, но это не означает, что такими же будут и все стратегические последствия.

Ранее Климкин предупреждал, что последствия обмена масштабными ракетными ударами между Израилем и Ираном могут ощущаться по всему миру. Это может повлиять и на российскую войну против Украины.

Теги:
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