Буде нелегко: Клімкін розповів, як Росія може використати війну Ізраїлю та Ірану

Наслідки для світу можуть бути непередбачувані

Ізраїль та Іран обмінялися масштабними ракетними ударами, а наслідки цього можуть відчуватися у всьому світі. Це може вплинути і на російську війну проти України.

Про це розповів колишній глава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю "Ліга". За його словами, першочергово емоційний сплеск торкнеться ісламського світу і призведе до непередбачуваних наслідків.

Однак для російської пропаганди ця тема теж стане пріоритетною, а розкручувати її вона буде насамперед на Заході.

"Скажуть: "Бачите, Ізраїль же готовий захищати свою безпеку, а ми ж вам кажемо, що захищаємо якусь там нашу безпеку, як ми вважаємо. Ну, НАТО йде до нас, ось ми його боїмося". Я не знаю, чого може боятися ядерна держава, але все одно "ми цього боїмося", — сказав Клімкін.

За словами ексглави МЗС, у світі розпочнуться дуже непрості дискусії і українським дипломатам доведеться викладатися на повну, щоб пояснити, що не можна проводити паралелі між війною в Україні та на Близькому Сході. За його словами, спростувати ці зв’язки буде дуже непросто.

Як повідомляв "Телеграф", Іран увечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" у напрямку Ізраїлю. Вибухи пролунали у Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – ще одну хвилю ракет, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об’єктах.