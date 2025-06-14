США залишили Україну без захисту від дронів: у Пентагоні пояснили причину

У Вашингтоні вважали, що на Близькому Сході ці системи будуть потрібнішими

У США підтвердили, що перемістили на Близький Схід системи ППО, які призначалися для боротьби з дронами в Україні. Раніше президент Володимир Зеленський говорив про те, що йдеться про 20 тисяч невеликих і недорогих ракет, призначених для того, щоб збивати російські "шахеди".

Про це розповів голова Пентагону Піт Гегсет в ефірі американського телеканалу Fox News. За його словами, це необхідно для захисту громадян США, які знаходяться в регіоні.

"Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі. І мені запитали: "Ви справді перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід? Я відповів: так, перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей у ​​регіоні та в усьому світі, тому що сьогодні в обороні ландшафт інший", — сказав він.

За його словами, методи ведення війни змінюються на очах, а маленькі системи можуть нести серйозну загрозу.

Варто зазначити, що нещодавно Зеленський говорив, що Україна та США ще під час адміністрації Джо Байдена узгодили постачання 20 тисяч недорогих ракет-перехоплювачів, щоби захистити міста від російських нальотів. Проте адміністрація Трампа вирішила направити ці ракети на Близький Схід.

Нагадаємо, раніше Гегсет повідомив, що у проєкті бюджету на 2026 рік не буде пункту про військову допомогу Україні. Через це йому дісталося від сенаторів під час слухань у Конгресі, при цьому його критикували як демократи, так і республіканці.