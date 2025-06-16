Знову пусті погрози від Сійярто? Скільки Україна насправді отримує електроенергії від Угорщини

Імпортує в Україну не тільки Будапешт

Угорщина погрожує Україні припиненням імпорту електроенергії, якщо Єврокомісія заборонить постачання російської нафти в ЄС. Цю заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, скільки ж електроенергії отримує Україна від Будапешту і чи дійсно це може вплинути на стан мережі. Враховуючи те, що Київ й досі відновлює електромережу від російських атак зниження рівня енергії може відіграти чималу роль.

Сійярто заявляв, що Україна отримує від Угорщини щонайменше 40% електроенергії. І фактично так і є, адже у 2024 році Будапешт експортував в Київ 38,4% від загального обсягу імпорту. Це становить понад 1,7 млн МВт/год. Таким чином Угорщина залишається одним з найбільших постачальників електроенергії Україні.

Однак, окрім Будапешту, електрику в Україну направляють Словаччина, Румунія, Польща та Молдова. За весь час у 2024 році імпорт електроенергії практично не припинявся – повна його відсутність була зафіксована лише у два дні року.

При цьому відсоткове співвідношення постачання з інших країн склалось наступним чином: Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%. Враховуючи такі цифри, погрози Угорщини цілком зрозумілі. Сійярто каже, що його заява не має політичного підтексту і проросійських поглядів, але Угорщина залежна від нафти Росії і без неї не зможе виробляти потрібну кількість енергії.

Скільки електроенергії Україна отримала від Європи у 2024

"Угорщина відіграє ключову роль у постачанні України електроенергією. Якщо енергопостачання Угорщини опиниться під загрозою і стане нестабільним, це може вплинути на продовження наших поставок в Україну", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Угорщина і Словаччина виступили проти важливої антиросійської ініціативи.