Снова пустые угрозы от Сийярто? Сколько Украина действительно получает электроэнергии от Венгрии

Импортирует в Украину не только Будапешт

Венгрия угрожает Украине прекращением импорта электроэнергии, если Еврокомиссия запретит поставки российской нефти в ЕС. Это заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Телеграф" решил выяснить, сколько электроэнергии получает Украина от Будапешта и действительно ли это может повлиять на состояние сети. Учитывая, что Киев до сих пор восстанавливает электросеть от российских атак снижение уровня энергии может сыграть немалую роль.

Сийярто заявлял, что Украина получает от Венгрии не менее 40% электроэнергии. И фактически так и есть, ведь в 2024 году Будапешт экспортировал в Киев 38,4% от общего объема импорта. Это составляет более 1,7 млн МВт/ч. Таким образом, Венгрия остается одним из крупнейших поставщиков электроэнергии Украине.

Однако, кроме Будапешта, электричество в Украину направляют Словакия, Румыния, Польша и Молдова. За все время в 2024 году и импорт электроэнергии практически не прекращался – полное его отсутствие было зафиксировано всего два дня в году.

При этом процентное соотношение поставок из других стран сложилось следующим образом: Словакия – 23%, Румыния – 18%, Польша – 14% и Молдова – 5%. Учитывая такие цифры, угрозы Венгрии вполне ясны. Сийярто говорит, что его заявление не имеет политического подтекста и пророссийских взглядов, так как Венгрия зависит от нефти России и без нее не сможет производить нужное количество энергии.

Сколько электроэнергии Украина получила от Европы в 2024 году

"Венгрия играет ключевую роль в снабжении Украины электроэнергией. Если энергоснабжение Венгрии окажется под угрозой и станет нестабильным, это может повлиять на продолжение наших поставок в Украину", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Венгрия и Словакия выступили против важной антироссийской инициативы.