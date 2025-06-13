Захід утримує українців, а Зеленський ще й погрожує: в Орбана сталася справжня істерика

Політик зазначив, що Україна може подати заявку на вступ до ЄС, але рішення ухвалюють країни-члени, і Угорщина може відмовити

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до ще глибшого залучення Європи у війну, чого Угорщина намагається уникнути, закликаючи до припинення вогню. Він також підкреслив, що Київ залежний від західної допомоги й не має права вимагати членства в ЄС.

Про це йдеться в матеріалі "HVG.hu". На думку політика, якщо Україну приймуть до Євросоюзу, всі країни-члени з часом можуть бути втягнуті у війну.

Орбан підкреслив, що західні лідери вже фактично стали учасниками війни: "Вони хочуть війни. Будьмо відвертими: правлячі лідери західної частини Європи втягнулися у війну". Він закликав ізолювати війну, досягти припинення вогню та запобігти його поширенню, вважаючи це єдиною справжньою позицією миру.

Угорський лідер заявив, що Захід вирішив воювати з Росією через Україну, що є хибною стратегією та загрожує безпеці самого ЄС. Орбан наголосив, що Україна наразі існує завдяки західній фінансовій допомозі, і вступ такої залежної країни до ЄС був би "катастрофою".

Разом з тим Віктор Орбан зазначив, що Європа вже надто залучена у війну: "Ми вже більше залучені, "до кісток", ніж повинні бути". Подальша ескалація, на його думку, призвела б до відправлення солдатів на фронт, що не відповідає національним інтересам Угорщини.

Політик також сказав, що США майже перестали допомагати Україні після зміни влади, і тепер усі витрати лягли на Європу, яка й сама має фінансові проблеми. Він повідомив державній службі, що українці самостійно не можуть утримувати свою державу, зазначивши, що Захід "виплачує пенсії українцям, зарплати державних службовців та забезпечує роботу українських державних служб".

Що сказав Орбан про Зеленського та вступ України до ЄС

Коментуючи слова Володимира Зеленського, прем'єр-міністр звинуватив його в завуальованих погрозах. "Угорщині погрожував український президент", — сказав він. Орбан закликав до відкритого діалогу, зазначивши, що Угорщина не дозволить "ставити себе на коліна".

Угорський лідер розповів, що його країна допомагає Україні без очікування вдячності, але вважає неприйнятним тон вимог Києва. За його словами, Україна може подавати заявку на членство до ЄС, однак рішення залишаються за країнами-членами, і Угорщина має право відповісти відмовою.

Віктор Орбан також зазначив, що в Угорщині є політичні сили, які підтримують Україну — зокрема "Тиса" та "ДК". Водночас це не дає Зеленському жодних додаткових прав. Він нагадав, що "Тиса" вже проводила опитування щодо вступу України до ЄС, але уряд зосереджений на ініціативі "Voks 2025", яку сам прем'єр назвав "великим успіхом" завдяки участі понад 2-х мільйонів людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наші та угорські представники почали перемовини, щоб спробувати зрушити з місця питання про вступ України до ЄС. Київ наразі вибрав мирний шлях і намагається досягти домовленостей із Будапештом, який очолює прихильний до Кремля Віктор Орбан.