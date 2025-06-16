Україна готує перший тендер щодо мінеральної угоди зі США: ним уже зацікавився друг Трампа — The NYT

Першим об’єктом може стати одне з найбільших родовищ літію

Україна зробила перші практичні кроки щодо реалізації мінеральної угоди зі США. Відбувається підготовка до запуску тендеру на розробку великого державного родовища літію.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в українському уряді. За інформацією видання, йдеться про одне з найбільших державних родовищ Добра у Кіровоградській області.

Претендентом на розробку може стати консорціум інвесторів, частиною якого є TechMet. Вона частково належить уряду США, а частково мільярдеру Рональду Лаудеру, який до того ж є другом президента Дональда Трампа. Консорціум давно виявляє зацікавленість у видобутку літію в Україні та закликав відкрити торги ще у 2023 році.

Очікується, що підготовка документації триватиме кілька тижнів, а український уряд ще має час відмовитися від запуску тендеру.

При цьому повідомляється, що американські інвестори побоюються корупційних проблем, тому запропонували інструмент під назвою розділ продукції. У його рамках видобутком займатиметься саме інвестор, а видобуту продукцію потім поділять із українським урядом.

Як відомо, в рамках мінеральної угоди половина доходів від видобутку корисних копалин буде направлена до спільного українсько-американського фонду, після чого доходи будуть реінвестовані в українську економіку, хоча частина з них піде до США. У рамках потенційних проєктів розглядається видобуток літію, графіту та титану, яких потребує американська економіка особливо на тлі торгового протистояння з Китаєм, де їх здебільшого й добувають. Проте в Україні є поклади та інших мінералів, які Вашингтон визнав критично важливими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нова угода вигідніша, ніж те, що США підсунули спочатку. Деякі пункти попередньої версії угоди про корисні копалини були зовсім невигідними для України.