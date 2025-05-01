Українцям пояснили, чого чекати після підписання угоди про копалини із США

Україні та США ще потрібно зробити кілька кроків

Угода про надра між США та Україною офіційно укладена. Однак це лише початок шляху перед здійсненням інвестицій.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів про наступні кроки угоди. По-перше, за його словами, угода вимагає ратифікації.

"Ця угода, яка вимагає згоди Верховної Ради. Це прямо прописано в самій угоді. Тому очевидно, що ми почнемо консультації з Парламентом, представимо її максимально прозоро. Угода унікальна і була багато "страшилок" у медіа", — пояснив заступник міністра.

Після ратифікації угоди розпочнеться створення самого фонду між американським DFC та українським агентством, яке діє у рамках Мінекономіки.

"Будуть створені юридичні рамки між цими двома агентствами. І все — почнеться робота над здійсненням інвестицій", — розповів Качка.

Нагадаємо, що, згідно з угодою, Україна залишає за собою право власності та право контролю усіх своїх ресурсів на території та у територіальних водах. Визначати, де та що буде добуватися, буде Київ. Крім того, будь-яких боргових зобов'язань України перед США, реальних або вигаданих, в угоді немає.

Докладніше про ключові моменти можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Раніше ми писали про те, як в Україні оцінюють угоду про надра, підписані зі США.