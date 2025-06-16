Украина готовит первый тендер по минеральной сделке с США: им уже заинтересовался друг Трампа — The NYT

Первым объектом может стать одно из крупнейших месторождений лития

Украина сделала первые практические шаги по реализации минеральной сделки с США. В понедельник, 16 июня, идет подготовка к запуску тендера на разработку крупного государственного месторождения лития.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в украинском правительстве. По информации издания, речь идет об одном из крупнейших государственных месторождений Добрая в Кировоградской области.

Претендентом на разработку может стать консорциум инвесторов, частью которого является компания TechMet. Она частично принадлежит правительству США, а частично миллиардеру Рональду Лаудеру, который к тому же является другом президента Дональда Трампа. Консорциум давно проявляет заинтересованность в добыче лития в Украине и призывал открыть торги еще в 2023 году.

Ожидается, что подготовка документации займет несколько недель, а у украинского правительства еще есть время отказаться от запуска тендера.

При этом считается, что американские инвесторы опасаются коррупционных проблем, а потому предложили инструмент под названием раздел продукции. В его рамках добычей будет заниматься именно инвестор, а добытую продукцию потом поделят с украинским правительством.

Как известно, в рамках минеральной сделки половина доходов от добычи полезных ископаемых будет направлена в совместный украино-американский фонд, после чего доходы будут реинвестированы в украинскую экономику, хотя часть из них пойдет в США. В рамках потенциальных проектов рассматривается добыча лития, графита и титана, в которых нуждается американская экономика особенно на фоне торгового противостояния с Китаем, где их в основном и добывают. Однако в Украине есть залежи и других минералов, которые Вашингтон признал критически важными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новое соглашение более выгодно, чем то, что США подсунули сначала. Некоторые пункты предыдущей версии соглашения о полезных ископаемых были совсем невыгодны Украине.