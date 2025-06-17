Про це місце не розповідають в туристичних гайдах: де в Києві прихований водоспад і як до нього потрапити

Це маловідоме місце пропонує унікальну можливість відчути гармонію з природою, не покидаючи межі мегаполіса

Серед міських зелених зон Києва ховається унікальна і маловідома локація — Київський водоспад. Хоча цей водоспад і створений штучно, він не втрачає своєї чарівності та стає справжньою знахідкою для тих, хто цінує природну красу і спокій.

Розташований він у мальовничому урочищі Покол, між районами Корчувате і Лиса гора, цей прихований куточок природи пропонує киянам справжню втечу від міської метушні. "Телеграф" розповість про це місце докладніше.

Походження та особливості водоспаду

Цей невеликий каскад заввишки близько двох метрів виник як частина інженерної споруди для скидання води з ТЕЦ-5. Вода, що стікає по спеціально облаштованих бетонних плитах, створює привабливий природний мотив, особливо в період весняного повноводдя. Навіть у сухі місяці водоспад зберігає свою атмосферу умиротворення і гармонії.

Попри штучне походження, водоспад органічно вписався в навколишній ландшафт. З часом природа взяла своє — навколо каскаду розрослася пишна рослинність, а сам водоспад став домівкою для різних видів птахів та дрібних тварин.

Чому варто відвідати Київський водоспад

Це тихе і малолюдне місце ідеально підходить для прогулянок удвох або для усамітнення. Тут можна зробити оригінальні фотографії на фоні водоспаду та навколишньої природи, а поруч розташовані ставки для риболовлі з альтанками, що робить це місце привабливим для любителів активного відпочинку.

Київський водоспад особливо прекрасний у різні пори року. Весною він оживає завдяки талій воді, влітку оточений зеленню створює прохолоду, восени вражає золотистими барвами листя, а взимку перетворюється на казкову льодяну скульптуру.

Урочище Покол — природна оаза у місті

Урочище Покол є частиною Голосіївського національного природного парку — великої зелені зони, що охороняється державою. Тут поєднуються природні пейзажі з індустріальними елементами, що створює неповторний колорит. Поблизу розташовані Лиса гора, Галерний острів і береги Дніпра.

Як дістатися до водоспаду

До водоспаду не ведуть прямі маршрути, тому найкраще добиратися з боку ТЕЦ-5, орієнтуючись на труби теплоелектроцентралі і річку Либідь. Варто враховувати, що навігатори можуть показувати шлях через закриті території, тож плануйте маршрут заздалегідь.

Варто взути зручне взуття, оскільки стежка до водоспаду може бути слизькою, особливо після дощу. Не забудьте фотоапарат — це місце створене для незабутніх знімків.

Київський водоспад нагадує нам, що навіть у мегаполісі можна знайти куточки дикої природи. Це місце, де час ніби зупиняється, а душа знаходить спокій. Саме такі локації роблять наше місто особливим і неповторним.

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