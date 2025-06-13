Тут живуть останні у Києві коні Пржевальського та нащадки динозаврів: історія найстарішого зоопарку України

Тут історія переплітається із сучасністю, наукові дослідження — із сімейним відпочинком, а місія збереження біорізноманіття — із просвітницькою діяльністю

На 34 гектарах мальовничої території Шевченківського району розташувався справжній природний оазис — Київський зоопарк. Ця установа з більш ніж віковою історією давно стала не просто місцем розваги, а важливим науковим та культурним центром, який поєднує місію збереження біорізноманіття з просвітницькою діяльністю.

З 1907 зоопарк пройшов неймовірний шлях трансформації: від невеликого звіринця при університеті до сучасного науково-просвітницького центру європейського рівня. Сьогодні він об’єднує під своїм склепінням представників фауни з усіх континентів.

Від університетського звіринця до європейського центру

Історія зоопарку розпочалася з ініціативи Київського товариства любителів природи. Спочатку невелика колекція тварин розміщувалася у Ботанічному саду Київського університету, але вже через шість років, 1913 року, зоопарк переїхав на сучасну територію — тоді це була околиця міста з пустирем та ярами поблизу Політехнічного інституту.

Складний рельєф місцевості виявився справжнім подарунком для творців зоопарку. Природні западини та пагорби ідеально підійшли для облаштування природних вольєрів, а яри перетворилися на мальовничі ставки для водоплавних птахів. Цей ландшафтний підхід залишається візитівкою зоопарку і сьогодні.

Справжній його розквіт припав на 1920-30-ті роки. Саме тоді з’явилися перші капітальні споруди: слоновник, павільйони для мавп, нові вольєри. Територія була вперше повністю огороджена, що дозволило створити безпечне середовище як для тварин, так і для відвідувачів.

Випробування війною та відродження

Найважчим періодом історія зоопарку стала Друга світова війна. Під час окупації Києва більшість тварин вивезли до Німеччини, а територія серйозно постраждала від руйнувань. Проте вже 1944 року, одразу після звільнення міста, зоопарк відновив свою роботу, що свідчить про його величезне значення для киян.

Післявоєнні десятиліття ознаменувалися активним розвитком. Масштабні реконструкції 1966 та 1983 років кардинально змінили вигляд зоопарку. У 1983 році установа набула статусу природно-заповідного об’єкта, що підкреслило його важливість не тільки як місця відпочинку, а і як наукового центру з вивчення та збереження тваринного світу.

Дивовижні факти та особливості

Історія зоопарку сповнена цікавих моментів. У перші роки існування тварин навіть доводилося розміщувати у приміщенні залізничного вокзалу на зимівлю — такими складними були умови становлення установи.

На території зоопарку діє власний "Парк Юрського періоду" із фігурами динозаврів та мамонтів, який став улюбленим місцем сімейного відпочинку. Ця експозиція допомагає відвідувачам краще зрозуміти еволюцію життя Землі. Також зоопарк бере участь у програмі реабілітації кажанів — тут виходжують постраждалих тварин та випускають їх назад у природу, що допомагає підтримувати міську екосистему.

Жива колекція сучасності

Сьогодні Київський зоопарк демонструє дивовижну колекцію з більш ніж 7 тисяч тварин, які мають 414 види. Серед мешканців — ссавці, птахи, рептилії та амфібії з усіх континентів планети.

Справжніми зірками зоопарку стали слон Хорас, горила Тоні, амурські тигри та африканські жирафи. Особливу увагу привертають зубри та коні Пржевальського – види, які вдалося врятувати від повного зникнення завдяки програмам розведення у зоопарках. У секції птахів відвідувачі можуть помилуватися елегантними лебедями, яскравими папугами ара та безліччю інших пернатих мешканців.

Зоопарк бере активну участь у міжнародних програмах зі збереження рідкісних і зникомих видів. Багато хто з тутешніх мешканців занесено до Червоної книги України та міжнародних списків охорони природи. Особливі зусилля спрямовані на створення умов для природного розмноження тварин у неволі.

Не тільки тварини: дендропарк та ландшафти

Крім фауни, зоопарк пишається своїм дендропарком, де зростає понад 130 видів дерев та чагарників. Серед зелених насаджень є як звичні для українського клімату види, так і екзотичні рослини, що створюють неповторну атмосферу.

Мальовничі ставки та озера не тільки служать будинком для водоплавних птахів, а й створюють особливий мікроклімат на території. Відвідувачі можуть погодувати качок та лебедів, а фотографи знайдуть тут безліч мальовничих куточків для зйомки.

Як відвідати Зоопарк

Київський зоопарк працює щодня, крім понеділка, з 10:00 до 17:00, у понеділок – з 12:00 до 17:00. Вхід можливий до 17:00, перебування – до 18:30.

Вартість квитків у касі: дорослий – 300 грн, дитячий – 200 грн. Онлайн квитки дешевше: дорослий – 270 грн, дитячий – 170 грн. Онлайн-купівля дозволяє уникнути черг та зручно планувати візит.

Сьогодні Київський зоопарк продовжує розвиватися, адаптуючись до сучасних стандартів утримання тварин та вимог відвідувачів. Планується модернізація вольєрів, розширення освітніх програм та посилення науково-дослідної діяльності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що було на місці культового парку Шевченка у Києві. Спочатку це місце називали Університетським сквером, адже воно було частиною університетського комплексу.