Відкрився майже 95 років тому і досі працює: де знаходиться один з найстаріших кінотеатрів Києва (фото)

Це не просто місце для перегляду фільмів, а справжній культурний центр, де поєднуються мейнстрим і артхаус, проводяться фестивалі та підтримується українське кіно

Кінотеатр "Жовтень" — найстаріший кінотеатр Києва, який працює майже 95 років з короткою перервою. Його відкриття стало знаковою подією для міста.

Отже, "Жовтень" відкрився 29 січня 1931 року під назвою "Дев’яте Держкіно" і став першим у Києві кінотеатром із власною будівлею та земельною ділянкою. Споруда зведена у стилі конструктивізму, що був популярним у 1920–1930-х роках, і відзначається простотою форм та незвичними геометричними лініями. Архітектор Валер’ян Риков створив будівлю, яка зберегла своє призначення без змін понад до сьогодні. У роки нацистської окупації кінотеатр тимчасово перейменували на "Глорію", а з 1943 року він отримав свою сучасну назву — "Жовтень".

Перші кроки: "Гегемон" і розвиток кінотеатру

Першим фільмом, показаним у "Жовтні", став "Гегемон" Миколи Шпиковського — стрічка, що відображала життя донецьких шахтарів і була створена Київською кінофабрикою. Цей фільм настільки символічний для кінотеатру, що найбільший зал отримав його ім’я. Спочатку зал вміщував близько 800 глядачів, але згодом зазнав перебудов, зокрема було встановлено звукове обладнання, що дозволило переходити від німого до звукового кіно.

Важливі події та культурні акценти

У післявоєнні роки "Жовтень" став центром масштабних кіноподій: тут відзначали День українського кіно (1968), проводили фестивалі радянських фільмів (1966) та фестиваль дружби радянської і болгарської молоді (1971). У 1955 році в залі "Жовтня" вперше в Україні встановили обладнання для показу широкоекранних фільмів, що стало технічним проривом для того часу. У 2004 році у кінотеатрі з’явилася стіна-колаж із фотопортретами видатних українських кінематографістів і знакових фігур світового кіно, що підкреслює його роль як осередку кінокультури.

Відродження після криз і пожежі

У 1990-х "Жовтень" тимчасово припинив роботу, але у 2000 році відновив діяльність, ставши "кінодомом" — місцем, де поєднуються мейнстримове та артхаусне кіно, а також проводяться фестивалі, творчі зустрічі та ретроспективи. У 2014 році кінотеатр постраждав від умисного підпалу під час показу фільму з ЛГБТ-тематики. Відновлення тривало майже рік за підтримки міської влади та громадськості, зокрема ініціативи "Врятуй Жовтень". Після реставрації "Жовтень" знову відкрився у 2015 році з оновленими залами та сучасним обладнанням.

Сучасний культурний центр Києва

Нині "Жовтень" має шість кінозалів різної місткості — від 20 до 400 місць — і є унікальним майданчиком для показу як масового, так і артхаусного кіно. Тут регулярно проходять прем’єрні покази, фестивалі "Молодість", Docudays, а також тематичні тижні кіно різних країн: Туреччини, Франції, Японії, Чехії, Бразилії, Ірландії. Кінотеатр активно підтримує українське кіно — у 2019–2020 роках тут показали понад 50 нових українських фільмів, практично всі, що вийшли на екрани країни.

"Жовтень" також організовує творчі зустрічі з режисерами, лекції з кіномистецтва та майстер-класи, працює з молоддю і проводить просвітницькі заходи. Він є членом міжнародної мережі Europa Cinemas, що підтверджує високий стандарт послуг і сприяє просуванню європейського кіно в Україні.

Адреса та корисна інформація

Кінотеатр розташований на Подолі за адресою: вул. Костянтинівська, 26 (станція метро "Контрактова площа"). Тут діють знижки для школярів, студентів і пенсіонерів, що робить "Жовтень" доступним для широкої аудиторії.

Сьогодні "Жовтень" продовжує свою місію — бути платформою для розвитку українського та світового кінематографа, зберігаючи унікальну історичну спадщину та відкриваючи нові горизонти для кіноманів. Кінотеатр підтримує українське кіно і відкриває глядачам найкращі зразки світового кінематографа.

Раніше "Телеграф" розповідав, де дивилися кіно кияни до середини 20 століття. Один з перших кінотеатрів Києва відкрився у 1913 році.