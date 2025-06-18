В Україні масштабний збій OLX: що відомо

Це один із найпопулярніших онлайн-сервісів оголошень в Україні

Додаток і сайт OLX не працює. Сьогодні, 18 червня 2025 року, користувачі повідомляють про збої в роботі популярного сайту з продажу товарів та послуг.

Про це повідомляє "Телеграф". На сторінках сайту з'являється повідомлення про відсутність оголошень, а при спробі повторно завантажити сайт — попередження про технічну проблему.

На екрані з'являється повідомлення:

"У нас невеличка проблема, і ми її вже вирішуємо. Наші сервери перенавантажені. Спробуйте ще раз за декілька хвилин."

У самому додатку немає жодного оголошення. Завантажити нічого також неможливо.

Збій зачіпає не лише вебверсію, але й мобільний додаток. На момент написання новини офіційних коментарів від представників OLX ще не було. Ймовірно, проблема пов’язана з технічними роботами або перевантаженням серверів платформи.

Сайт OLX.ua — це один із найпопулярніших онлайн-сервісів оголошень в Україні. Назва OLX розшифровується як "Online Exchange" (онлайн-обмін). Платформа дозволяє людям продавати, купувати, обмінювати або дарувати речі напряму між собою — від власника до покупця, без посередників.

Раніше "Телеграф" писав, що в роботі сервісу "Укрзалізниця" було зафіксовано збій. На самому порталі та в інших застосунках неможливо придбати квитки.