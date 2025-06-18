В Украине масштабный сбой OLX: что известно

Это один из самых популярных онлайн-сервисов объявлений в Украине

Приложение и сайт OLX не работает. Сегодня, 18 июня 2025 года, пользователи сообщают о сбоях в работе популярного сайта по продаже товаров и услуг.

Об этом сообщает "Телеграф". На страницах сайта появляется сообщение об отсутствии объявлений, а при попытке повторно загрузить сайт – предупреждение о технической проблеме.

На экране появляется сообщение:

"У нас небольшая проблема, и мы ее уже решаем. Наши серверы перегружены. Попробуйте еще раз через несколько минут."

В самом приложении нет ни одного объявления. Загрузить ничего тоже невозможно.

Сбой затрагивает не только вебверсию, но и мобильное приложение. На момент написания новости официальных комментариев у представителей OLX еще не было. Вероятно, проблема связана с техническими работами или перегрузкой серверов платформы.

Сайт OLX.ua – это один из самых популярных онлайн-сервисов объявлений в Украине. Название OLX расшифровывается как "Online Exchange" (онлайн-обмен). Платформа позволяет людям продавать, покупать, обменивать или дарить вещи напрямую между собой – от собственника до покупателя, без посредников.

Ранее "Телеграф" писал, что в работе сервиса "Укрзализныця" был зафиксирован сбой. На самом портале и других приложениях невозможно купить билеты.