В "Укрзалізниці" знову збій. Які проблеми виникли цього разу і що робити
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З покупкою квитків на не найближчі дні краще зачекати
У вівторок, 17 червня, в роботі сервісу "Укрзалізниця" зафіксовано збій. На самому порталі та в інших застосунках неможливо придбати квитки.
Наразі ж "Укрзалізниця" офіційно не коментувала збій. Однак безпосередньо портал з продажу квитків УЗ працює через раз.
"Мають місце технічні неполадки. Прохання повторити спробу пізніше", — йдеться у повідомленні.
До прикладу, як видно на фото в одні дні квитки в продажу є, а в інші їх немає. І це, враховуючи те, що обрано один з найпопулярніших напрямків Дніпро-Київ. Водночас інші портали з продажу квитків пишуть: "Відсутній зв'язок з сервером".
"Телеграф" намагався зв'язатись з "Укрзалізницею" однак додзвонитись не вийшло, адже напрямок перевантажено. Ймовірно, українці намагаються з'ясувати, чому у них не виходить купити квитки.
Зауважимо, якщо під час покупки квитків стався збій, то ймовірніше їх можна купити у касах на вокзалах. Однак, якщо ж квиток потрібен не на найближчі дати, то краще зачекати до повного відновлення роботи. Також за умови неможливості пасажира відкрити квиток у застосунку, провідники діють за чітким алгоритмом.
Нагадаємо, що навесні "Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки. Після якої кілька днів не працювали сервери, а квитки не було можливості придбати. Компанія після цього відновила свою роботу, однак подібний збій фіксується не вперше.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у роботі ChatGPT стався збій.