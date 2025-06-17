В "Укрзалізниці" знову збій. Які проблеми виникли цього разу і що робити

З покупкою квитків на не найближчі дні краще зачекати

У вівторок, 17 червня, в роботі сервісу "Укрзалізниця" зафіксовано збій. На самому порталі та в інших застосунках неможливо придбати квитки.

Наразі ж "Укрзалізниця" офіційно не коментувала збій. Однак безпосередньо портал з продажу квитків УЗ працює через раз.

"Мають місце технічні неполадки. Прохання повторити спробу пізніше", — йдеться у повідомленні.

Не працює сайт з продажу квитків

До прикладу, як видно на фото в одні дні квитки в продажу є, а в інші їх немає. І це, враховуючи те, що обрано один з найпопулярніших напрямків Дніпро-Київ. Водночас інші портали з продажу квитків пишуть: "Відсутній зв'язок з сервером".

Квитків на 19 червня немає

Квитки на 20 червня є

Збій в роботі "Укрзалізниці"

"Телеграф" намагався зв'язатись з "Укрзалізницею" однак додзвонитись не вийшло, адже напрямок перевантажено. Ймовірно, українці намагаються з'ясувати, чому у них не виходить купити квитки.

Зауважимо, якщо під час покупки квитків стався збій, то ймовірніше їх можна купити у касах на вокзалах. Однак, якщо ж квиток потрібен не на найближчі дати, то краще зачекати до повного відновлення роботи. Також за умови неможливості пасажира відкрити квиток у застосунку, провідники діють за чітким алгоритмом.

Нагадаємо, що навесні "Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки. Після якої кілька днів не працювали сервери, а квитки не було можливості придбати. Компанія після цього відновила свою роботу, однак подібний збій фіксується не вперше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у роботі ChatGPT стався збій.