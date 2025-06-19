На Україну після війни чекає наплив мігрантів: соціолог пояснила, чого не можна допустити

Українців до напливу мігрантів час готувати вже зараз

Після закінчення війни Європа, напевно, запропонує Україні якийсь план швидкого відновлення економіки. Це призведе до того, що сюди приїде багато людей у пошуках роботи, але їх не можна компактно селити за якоюсь ознакою.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова в інтерв’ю "Ліга". За її словами, у разі напливу мігрантів найстрашнішим рішенням може бути створення гетто для цих людей

"Наших людей треба готувати до того, що тут з’являться люди, які відрізняються і зовні і, що важливіше, внутрішньо", — сказала вона.

За словами Лібанової, формувати політику інтеграції мігрантів має держава, проте її реалізовуватимуть місцева влада та місцева громада.

"Ось я можу сказати, чого не можна робити не можна — створювати національні анклави або навіть іммігрантські анклави. Не можна цього робити в жодному разі", — зазначила вона.

Вона зазначає, що так само не можна компактно селити внутрішньопереміщених осіб, оскільки в цьому випадку люди фокусуються на своїх внутрішніх проблемах і починають відчувати неприязнь до держави через те, що вона недостатньо допомогла. До того ж подібні поселення рано чи пізно починають нагадувати гетто, яке перебуває в ізоляції від місцевого населення.

Також Лібанова зазначила, що це працює і в інший бік — повернені з-за кордону люди не повинні отримувати якихось привілеїв від держави, оскільки українці, котрі всю повномасштабну війну провели в Україні, почуватимуться ущемленими.

Як повідомлялося раніше, попри війну, чисельність населення Києва продовжує зростати. Якщо у 2014 році там жило приблизно 2,8 мільйона осіб, то у 2024 році їх стало близько 3,7 мільйона.