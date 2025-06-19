Украину после войны ждет наплыв мигрантов: социолог объяснила, чего нельзя допустить

Украинцев к наплыву мигрантов пора готовить уже сейчас

После завершения войны Европа наверняка предложит Украине какой-то план быстрого восстановления экономики. Это приведет к тому, что сюда приедет много людей в поисках работы, но их нельзя компактно селить по какому-либо признаку.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью "Лига". По ее словам, в случае наплыва мигрантов самым страшным решением может быть создание гетто для этих людей

"Наших людей надо готовить к тому, что тут появятся люди, которые отличаются и внешне и, что важнее, внутренне", — сказала она.

По словам Либановой, формировать политику интеграции мигрантов должно государство, однако реализовывать ее будут местные власти и местная община.

"Вот я могу сказать чего нельзя делать нельзя — создавать национальные анклавы или даже иммигрантские анклавы. Нельзя этого делать ни в коем случае", — отметила она.

Она отмечает, что точно так же нельзя компактно селить внутренне-перемещенных лиц, так как в этом случае люди фокусируются на своих внутренних проблемах и начинают ощущать неприязнь к государству из-за того, что оно им недостаточно помогло. К тому же, подобные поселения рано или поздно начинают напоминать гетто, которое находится в изоляции от местного населения.

Также Либанова отметила, что это работает и в другую сторону — возвращенные из-за границы люди не должны получать каких-то привилегий от государства, поскольку украинцы, которые всю полномасштабную войну провели в Украине, будут чувствовать себя ущемленными.

Как сообщалось ранее, несмотря на войну, численность населения Киева продолжает расти. Если в 2014 там жило примерно 2,8 миллиона человек, то в 2024 году их стало около 3,7 миллиона.