Палиця з двома кінцями. Економіст назвав плюс і мінус трудової міграції в Україну

Що вигідно для бізнесу – не завжди вигідно для економіки і податків

Велика кількість іноземних працівників, готових працювати в Україні за "копійки", може спричинити демпінг на ринку праці, адже трудова міграція завжди тягне за собою скорочення зарплат.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький. Він пояснив, що аномально швидке зростання зарплати є гіршим. І це те, що спостерігається в Україні.

Більше читайте у публікації: "Іншого виходу немає? Чому не варто боятися мігрантів з Азії та Африки та як не повторити чужих помилок".

— Зарплати зростають значно швидше за інфляцію. Чому? Причина в нестачі робочих рук. Якщо так продовжиться, то багато підприємств можуть закриватися і просто переїжджати за кордон, відкриваючись за сотні кілометрів від України, наприклад, у Польщі. Але там зовсім інший економічний і інвестиційний клімат, — пояснює експерт.

За його словами, економічно обґрунтовано, щоб зарплати в Україні зростали не більше, аніж на рівень інфляції, плюс один-два відсотки.

— Тому навіть якщо закордонні спеціалісти суттєво демпінгують наші зарплати, це призведе до зниження вартості товарів і послуг. Для споживачів це буде вигідно, для бізнесу — також. Більше підприємств відкриється, оскільки бізнес зрозуміє, що витрати на оплату праці є прогнозованими. Це є палицею з двома кінцями, — переконаний Гайдуцький.

Він підсумовує: якщо міграційну політику буде організовано правильно і з урахуванням потреб країни, такі гості можуть стати важливим чинником для вирішення демографічної кризи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, звідки можуть приїхати трудові мігранти в Україну.