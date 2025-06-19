Над сотнею вокзалів України підняли Прапор надії: що означає біло-чорний стяг

Над вокзалами України підняли символ підтримки для тих, хто досі не вдома

Над сотнею вокзалів України замайорів новий прапор — біло-чорний Прапор надії. Його підняли на честь українських військовополонених, зниклих безвісти захисників, а також тих, хто не повернувся з полону.

Це спільна ініціатива АТ "Укрзалізниця" та благодійного фонду "Сталеві", створеного з ініціативи Героя України Сергія Волинського ("Волини"). Саме він є автором ідеї створення символа-нагадування, що кожен полонений чи зниклий має повернутися додому.

Прапор надії у Києві

Прапор надії у Львові

На прапорі біла та чорна смуги. "Чорна — про смерть, полон і втрати. Біла — про надію та невпинну боротьбу за своїх. Разом ці кольори зливаються в єдине полотно — символ незламної боротьби за кожного українця, хто ще не вдома", — каже Сергій Волинський.

Прапор надії в Одесі Прапор надії в Мерефі Прапор надії на Південному вокзалі в Києві

Цей прапор буде піднятий доти, поки всі українці не повернуться додому. Сорок залізничників наразі в полоні, ще понад 400 — вважаються зниклими безвісти. Піднятий стяг — заклик до дії: не забувати про них і не мовчати. "Ми хочемо дати цій ініціативі поштовх — незалежно від того, чи це приватний бізнес, чи державна установа — підняти біло-чорний прапор на знак підтримки всіх полонених", — зазначив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Прапор надії на станції Тростянець-Смородине Прапор надії в Шостці Прапор надії в Рівному

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