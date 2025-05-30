Розікрали і залишили гнити? Як виглядає батьківський дім Януковича під російською окупацією

Родичі втікача хотіли цей будинок продати

Колишній президент України Віктор Янукович, у якого була таємна дача під Києвом, своє дитинство провів у Донецькій області. Батьківський дім зрадника знаходиться на околиці міста Єнакієвого, яке з 2014 року знаходиться під російським контролем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає батьківський дім Віктора Януковича. У мережі є фотографії, зроблені у 2016 році.

Що сталося з батьківським домом Януковича в Єнакієвому

Виріс четвертий президент України Віктор Янукович у невеликому селищі під назвою "Пивнівка" на околиці Єнакієвого, раніше в ньому знаходився пивний завод, але у 90-ті роки його закрили та розікрали.

Віктор Янукович народився і виріс у Пивновці

Рідний будинок колишнього глави держави виглядав скромно, як більшість будинків на його вулиці. То була невелика хата з ділянкою. Але 2014 року Росія окупувала населений пункт, багатьом людям довелося виїхати. З того часу деякі будинки в Пивновці перебувають у занедбаному стані, як і батьківський дім вірного послідовника "русського міра".

Будинок Віктора Януковича у занедбаному стані

Завдяки переселенцю з Єнакієвого Олександру Чернову вдалося дізнатися, як виглядав рідний дім Януковича у 2016 році. І, судячи зі знімків, він майже 10 років тому був у жахливому стані, важко уявити, що він нього залишилося зараз.

Дім Януковича практично зруйнований

У будинку було повністю зруйновано дах, вибито вікна, всередині все розграбовано і все гниє, на території залишилися одні руїни. Ділянка біля хати заростає бур’янами.

Будинок заростає бур’янами

Відомо, що після того, як Віктор Янукович втік на територію Російської Федерації, родичі намагалися продати його батьківський будинок, але виникли труднощі з документами на право власності. Зараз достеменно невідомо, в якому стані будинок, але якщо за ним, як і раніше, ніхто не доглядає, виглядатиме він може більш занедбано.

Дім Януковича розкрадено

"Телеграф" писав раніше, як виглядає колишня дача Віктора Януковича у Криму, де любив відпочивати Кучма. У цьому місці політик грав у волейбол, займався риболовлею, співав у караоке та грав на гітарі.