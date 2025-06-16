Вихваляла Януковича і заміняла на публіці "першу леді": де зараз "коханка" експрезидента

Гламурна блондинка заперечувала зв’язок із президентом-втікачем

За часів свого президентства Віктор Янукович на публіці часто з’являвся з журналісткою Оленою Березовською. Молодій дівчині неодноразово приписували з ним роман і вважали, що саме з нею він утік до Росії. Хоча пізніше з’ясувалося, що компанію зраднику склала Любов Полежай.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає "подруга" Віктора Януковича та де вона зараз. Ми дізналися про дівчину деякі факти.

Олена Березовська — що про неї відомо

Журналістка Олена Березовська народилася 2 червня 1988 року у Дніпрі, але вищу освіту здобула у московському Інституті економіки та соціальних відносин. Потім Олена навчалася в "Інтершколі" при телеканалі "Інтер", ставши журналістом-продюсером телевізійних програм.

Олена Березовська родом із Дніпра

З 2008 по 2011 рік працювала журналістом видання "Обозреватель", а також автором та ведучою програми "Обозреватель.ua" та Першого національного телеканалу "Питання". У 22 роки їй вдалося досягти у кар’єрі значних успіхів та потрапити до президентського пулу.

Олена Березовська потрапила до президентського пулу Януковича

З Віктором Януковичем гламурна блондинка швидко "потоваришувала" і вихваляла його політику в ЗМІ, а негативні публікації проти нього називала "заказухою". Щобільше, Альона стала виконувати роль "першої леді" на публіці замість Людмили Януковича та супроводжувала експрезидента у закордонних поїздках.

Олена Березовська супроводжувала Януковича у поїздках

Примітно, що у ЗМІ не називали її "коханкою" Януковича доти, доки Березовська сама не заявила, що багато хто приписує їй роман із президентом. Вперше Березовську "першою леді" назвало польське видання Rzeczpospolita, зазначивши, що саме журналістка супроводжувала Януковича замість дружини у поїздці за кордон.

І попри те, що Олена заявляла, що нібито сама оплачує ці поїздки, журналісти почали цікавитися, а звідки у 22-річної дівчини гроші не лише на подорожі, а й на дорогі автомобілі.

Олена Березовська любила дорогі автомобілі

Березовська вихвалялася, що пішла в автосалон на Столичному шосе, побачила там "Мерседес" і купила його. Дівчина відмовилася говорити, звідки має кошти, лише підкреслила, що не журналістикою заробляє собі на життя.

Любовні стосунки з Януковичем блондинка заперечувала, наголошуючи, що разом із його дружиною Людмилою ходила до церкви на Великдень. Президента-зрадника Березовська називала "другом" і розповідала, що він дуже добрий і чуйний, а плітки про їхній роман розпускають у БЮТ (Блок Юлії Тимошенко).

Як виглядає "коханка" Януковича Олена Березовська

"Це людина, яка, почувши слово "сироти", відразу ж відгукнулася. Вона без розмов приїхала і привезла п’ятсот подарунків. З дітьми хороводи водила", — писала журналістка.

Де зараз Олена Березовська та як виглядає

Після Революції Гідності Віктор Янукович втік до Росії й вважалося, що компанію йому склала Олена Березовська. Але пізніше з’ясувалося, що поруч із президентом була Любов Полежай та її дочка. Тоді у соцмережах Березовська написала, що змогла "довести", що не була коханкою президента.

Олена Березовська заперечувала роман із Януковичем

Втім, після Євромайдану Березовська також поїхала до Росії й почала розвивати там журналістську кар’єру. Під час війни на Донбасі, Олена почала знімати фейкові фільми, додававши кадри, які не мали до АТО жодного відношення. У 2016 році дівчину внесли до бази "Миротворець" та ввели проти неї санкції.

Олена Березовська зрадила Україну

Згідно з останніми даними, Березовська працювала на "РІА-Новини", була експертом у програмі "Репліка" на каналі "Росія 24". Також її бачили у проєкті Кремля під назвою "Внуки", який було створено незадовго до початку повномасштабної війни. Члени цього громадського руху знімали пропагандистські ролики та виправдовували звірства загарбників.

Олена Березовська працює журналісткою у Росії

У квітні 2023 року Березовська працювала журналісткою на телеканалі "Росія-24", свіжої інформації про неї у публічному просторі немає. Свою сторінку у Facebook вона не веде з 2021 року, але там збереглося кілька її фотографій.

Як виглядає Олена Березовська

"Телеграф" писав раніше, яке майно належало коханці Януковича Полежай в Україні. З більшої частини нерухомості експрезидента та його коханки зняли арешт.