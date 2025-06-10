Краде українське вугілля і не з’являється на публіці: що відомо про старшого сина Януковича

Спадкоємець втікача-президента веде закритий спосіб життя

Колишній президент України Віктор Янукович мав двох синів, але молодший Віктор у 2015 році трагічно загинув, а старший Олександр втік до Росії, слідом за батьком. Там він зайнявся підприємництвом, і слідуючи сімейним "цінностям", обкрадає окуповану частину нашої країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає старший син Януковича та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Олександр Янукович – що відомо про старшого сина Віктора Януковича

Спадкоємець експрезидента Олександр Янукович народився 10 липня 1973 року в Єнакієвому на Донеччині. Спочатку він здобув освіту стоматолога, але за професією так жодного разу й не працював.

Віктор Янукович разом із дружиною та синами

Другу вищу освіту Олександр здобув у Донецькому національному університеті, здобувши диплом економіста. Але зайнявся підприємницькою діяльністю, заснував благодійний фонд "Олександр Янукович" та зайнявся будівництвом, очоливши корпорацію "Менеджмент ассетс компані (МАКО)". У 2012 році посів 4-те місце у списку "100 найвпливовіших українців" за рейтингом журналу "Кореспондент", а у 2014 році увійшов до списку "100 найбагатших українців", за версією видання "Новий час".

Олександр Янукович

У 2014 році, коли режим правління Януковича впав, президент втік з України, а слідом за ним і його старший спадкоємець. Як відомо, його компанія Mako Trading SA, розташована в Женеві, займалася продажем вугілля і приносила Олександру мільйони доларів на місяць. Але у лютому 2014 року у Швейцарії стосовно Олександра та Віктора Януковича розпочалося розслідування, їх підозрювали у корупції.

Олександр Янукович веде закритий спосіб життя

Незабаром СБУ оголосила Олександра Януковича у розшук, звинувативши у порушенні частини 2 статті 366 ККУ, а також порушила кримінальну справу стосовно його фірми "МАКО". У 2015 році старшого сина президента-втікача було оголошено в міжнародний розшук Інтерполу, але у 2017 році його прибрали з бази.

Як виглядає старший син Януковича

Як виглядає старший син Януковича і чим займається

Олександр Янукович давно веде закритий спосіб життя. За наявними в мережі даними, він одружений та виховує двох дітей. Проте останні фотографії із ним датовані 2017 роком.

Відомо, що після втечі Олександр відкрив бізнес у Росії, основним видом його діяльності стало управління фінансово-промисловими групами. Наразі Янукович живе у Санкт-Петербурзі, і з 2024 року має громадянство Російської Федерації.

Олександр Янукович живе у Росії

У 2022 році, на тлі вторгнення Росії в Україну, Олександр Янукович внесений до розширеного списку санкцій Євросоюзу, також він знаходиться під санкціями США, Великобританії та інших країн.

Як повідомляють російські ЗМІ, старший син Януковича недалеко пішов від свого батька, і також займається крадіжкою. Його ім’я стоїть за найбільшим постачальником вугілля із тимчасово окупованих територій України. Йдеться про фірму "Енергоресурс", яка зареєстрована у Ростові-на-Дону. За 2023-2024 роки вона експортувала за кордон, зокрема до Туреччини, майже 500 тисяч тонн вугілля.

Олександр Янукович краде вугілля з окупованої частини України

Журналісти з’ясували, що власник компанії "Енергоресурсу" пов’язаний з Олександром Януковичем через його вугільний холдинг "МАКО". Іншої інформації про спадкоємця експрезидента поки що немає у відкритому доступі.

"Телеграф" писав раніше , як виглядає будинок Януковича в Єнакієвому. З 2014 року селище знаходиться під російською окупацією.