Рус

Краде українське вугілля і не з’являється на публіці: що відомо про старшого сина Януковича

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як виглядає та чим займається Олександр Янукович
Як виглядає та чим займається Олександр Янукович. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Спадкоємець втікача-президента веде закритий спосіб життя

Колишній президент України Віктор Янукович мав двох синів, але молодший Віктор у 2015 році трагічно загинув, а старший Олександр втік до Росії, слідом за батьком. Там він зайнявся підприємництвом, і слідуючи сімейним "цінностям", обкрадає окуповану частину нашої країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає старший син Януковича та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Олександр Янукович – що відомо про старшого сина Віктора Януковича

Спадкоємець експрезидента Олександр Янукович народився 10 липня 1973 року в Єнакієвому на Донеччині. Спочатку він здобув освіту стоматолога, але за професією так жодного разу й не працював.

Віктор Янукович разом із дружиною та синами
Віктор Янукович разом із дружиною та синами

Другу вищу освіту Олександр здобув у Донецькому національному університеті, здобувши диплом економіста. Але зайнявся підприємницькою діяльністю, заснував благодійний фонд "Олександр Янукович" та зайнявся будівництвом, очоливши корпорацію "Менеджмент ассетс компані (МАКО)". У 2012 році посів 4-те місце у списку "100 найвпливовіших українців" за рейтингом журналу "Кореспондент", а у 2014 році увійшов до списку "100 найбагатших українців", за версією видання "Новий час".

Олександр Янукович
Олександр Янукович

У 2014 році, коли режим правління Януковича впав, президент втік з України, а слідом за ним і його старший спадкоємець. Як відомо, його компанія Mako Trading SA, розташована в Женеві, займалася продажем вугілля і приносила Олександру мільйони доларів на місяць. Але у лютому 2014 року у Швейцарії стосовно Олександра та Віктора Януковича розпочалося розслідування, їх підозрювали у корупції.

Олександр Янукович
Олександр Янукович веде закритий спосіб життя

Незабаром СБУ оголосила Олександра Януковича у розшук, звинувативши у порушенні частини 2 статті 366 ККУ, а також порушила кримінальну справу стосовно його фірми "МАКО". У 2015 році старшого сина президента-втікача було оголошено в міжнародний розшук Інтерполу, але у 2017 році його прибрали з бази.

Олександр Янукович
Як виглядає старший син Януковича

Як виглядає старший син Януковича і чим займається

Олександр Янукович давно веде закритий спосіб життя. За наявними в мережі даними, він одружений та виховує двох дітей. Проте останні фотографії із ним датовані 2017 роком.

Відомо, що після втечі Олександр відкрив бізнес у Росії, основним видом його діяльності стало управління фінансово-промисловими групами. Наразі Янукович живе у Санкт-Петербурзі, і з 2024 року має громадянство Російської Федерації.

Олександр Янукович
Олександр Янукович живе у Росії

У 2022 році, на тлі вторгнення Росії в Україну, Олександр Янукович внесений до розширеного списку санкцій Євросоюзу, також він знаходиться під санкціями США, Великобританії та інших країн.

Як повідомляють російські ЗМІ, старший син Януковича недалеко пішов від свого батька, і також займається крадіжкою. Його ім’я стоїть за найбільшим постачальником вугілля із тимчасово окупованих територій України. Йдеться про фірму "Енергоресурс", яка зареєстрована у Ростові-на-Дону. За 2023-2024 роки вона експортувала за кордон, зокрема до Туреччини, майже 500 тисяч тонн вугілля.

Олександр Янукович
Олександр Янукович краде вугілля з окупованої частини України

Журналісти з’ясували, що власник компанії "Енергоресурсу" пов’язаний з Олександром Януковичем через його вугільний холдинг "МАКО". Іншої інформації про спадкоємця експрезидента поки що немає у відкритому доступі.

"Телеграф" писав раніше , як виглядає будинок Януковича в Єнакієвому. З 2014 року селище знаходиться під російською окупацією.

Теги:
#Віктор Янукович #Президент #Олександр Янукович