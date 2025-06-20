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Отстали на десять лет. Экс-комбат Семенченко назвал три плюса украинских ЧВК

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Семен Семенченко
Семен Семенченко. Фото Getty Images

Частные армии защищают людей лучше государственных, считает бывший нардеп

Украинские власти заговорили о создании отечественных частных военных компаний (ЧВК). Как оказалось, это предоставляет государству ряд преимуществ и милитарных инструментов, которые нельзя было бы использовать при применении официальных Вооруженных сил.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал экс-комбат батальона НГУ "Донбасс", депутат Верховной Рады VII созыва Семен Семенченко. Более четырех лет он арестован по обвинению в создании ЧВК и подозрению в контрабанде.

Больше об этом читайте в публикации: "Бахмут взяли зеки из частной армии, а у нас до сих пор нет этого инструмента, — Семен Семенченко".

Первой выгодой он назвал военную эффективность. Ведь Силы обороны Украины находятся в таком состоянии, что нам "не стоит перебирать харчами".

Во-вторых, это возможность охранять наши интересы и противодействовать Москве во всех точках мира, говорит экс-комбат.

— В-третьих, давайте думать о том, что будет после войны. А после войны будет очень много людей, которые останутся без работы. И я помню, чем это закончилось после АТО: люди спивались, стрелялись, взрывались или ехали работать не по специальности. Когда же началось полномасштабное вторжение, этим людям заново пришлось овладевать утраченными навыками, — напомнил ветеран.

По его мнению, те, для кого война и защита стали работой, должны иметь возможность после войны продолжать защищать людей в украинских ЧВК.

— Чтобы ребята не бегали в криминалитет или сбор клубники в Польше, а могли нормально, поддерживая свою форму, зарабатывать для своей семьи. И когда начнется новое нашествие Московии, они должны быть физически и психически здоровы и быстро встать на защиту Украины, — продолжает экснардеп.

По его словам, ЧВК — это возможность "частного военного сотрудничества". Точно так же, как многие люди сейчас делают дроны, РЭБы.

— Я сам этим занимаюсь, и у нас это получается гораздо эффективнее, чем у государственных институтов. Поэтому исторически, практически и в контексте вызовов, стоящих сейчас перед нашим государством, ЧВК нужны. Но, к сожалению, мы опоздали с этим решение лет на 10, — подытожил Семен Семенченко.

Напомним, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий назвал "Телеграфу" три плюса легализации ЧВК в Украине.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский назвал плюсы и минусы ЧВК.

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#Легализация #Семен Семенченко #ЧВК