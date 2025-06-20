"Загинув - карма". Безуглу можуть випроторити з Ради через цинічний коментар щодо обстрілу

Безуглій закидають порушення статті 3 Конституції України

Слова нардепки Мар'яни Безуглої, яка нещодавно назвала загибель чоловіка після обстрілу Києва "косив від армії, але "карма"", вважають неетичними. Саме тому вже звернулись до Регламентного комітету з вимогою розглянути її поведінку і відсторонити від засідань Верховної Ради.

Про це повідомляє депутатка Наталія Піпа. За її словами, відповідне прохання озвучила громадська організація "ХОП Медіа, а народна обраниця підтримала його.

Зазначається, що Піпу та громадян обурив допис Безуглої у Telegram, де вона прокоментувала загибель цивільного чоловіка під час російської атаки словами: "косив від армії, але "карма"".

"Вважаю такий вислів абсолютно неприйнятним. Це зневага до людського життя й гідності — цинічно і болісно чути подібне в країні, що щодня втрачає своїх людей. Він загинув від рук ворога. Смерть не можна висміювати — жодна посада не дає на це права", — каже нардепка.

Вона повідомила, що підтримує звернення громадської організації та готує депутатське звернення до Регламентного комітету з вимогою розглянути неетичну поведінку. Безуглій закидають порушення статті 3 Конституції України, де зазначено, що "людина, її життя і здоров’я, честь і гідність є найвищою соціальною цінністю". До того ж Піпа вимагає відсторонити Мар’яну Безуглу від участі в пленарних засіданнях Верховної Ради.

Нагадаємо, що вислів Безуглої про "косив від армії, але "карма"" викликав чимале суспільне обурення. Адже чоловік загинув під час однієї з наймасованіших атак Росії на Київ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя "слуги" Безуглої.