Без скандалів не обійшлося: чим запам’ятався нардеп Довгий, який склав повноваження

Чиновник каже, що більше не займатиметься політикою

Народний депутат Олесь Довгий повідомив, що вирішив скласти повноваження. За його словами, він більше не бачить можливості бути корисним у парламенті.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму депутатському профілі у Facebook. Він не став детально розписувати, що стало причиною такого рішення.

"Наразі більше не бачу можливості бути продуктивним у парламенті. Продовжую допомагати ЗСУ та розвивати соціальні, благодійні проєкти", — написав він.

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В особистому профілі у Facebook він додав, що більше не планує обіймати посади в державних відомствах або в органах місцевого самоврядування.

Як відомо, Довгий до Верховної Ради прийшов ще 2014 року як мажоритарник від 102-го округу (Кіровоградська область). Він не перебував у партіях і не був частиною політичних об’єднань.

Політичний шлях він розпочав у 2006 році з посади київського депутата, куди він потрапив у складі "Блоку Леоніда Черновецького". Того ж року він став заступником голови – секретарем Київради. 2011 року Довгий склав повноваження на знак незгоди з політикою тодішнього президента Віктора Януковича.

У 2007-2009 роках Довгий був фігурантом розслідування про незаконну передачу земельних ділянок заказника "Жуків острів" у Києві. Тоді збитки оцінили у 81,7 мільйона гривень. Втім, доказів його причетності до протиправної діяльності не було знайдено, а тому у 2017 році САП закрила справу.

Крім того, громадський рух "Чесно" звинувачував його у кількох фактах підкупу виборців. Наприклад, на день міста Світловодськ він організував джаз-концерт та навіть сам грав на саксофоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки народних депутатів залишається у Верховній Раді, і чи вистачає "Слузі народу" своїх голосів для ухвалення законів.