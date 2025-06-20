"Погиб – карма". Безуглую могут выгнать из Рады из-за циничного комментария по обстрелу

Безуглую обвиняют в нарушении статьи 3 Конституции Украины

Слова нардепки Марьяны Безуглой, которая недавно назвала гибель мужчины после обстрела Киева "косил от армии, но "карма"", считают неэтичными, поэтому уже обратились в Регламентный комитет с требованием рассмотреть ее поведение и отстранить от заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщает депутат Наталья Пипа. По ее словам, соответствующую просьбу озвучила общественная организация "ХОП Медиа", а народная избранница поддержала ее.

Отмечается, что Пипу и граждан возмутили сообщение Безуглой в Telegram, где она прокомментировала гибель гражданского мужчины во время российской атаки словами: "косил от армии, но "карма"".

"Считаю такое выражение абсолютно неприемлемым. Это пренебрежение человеческой жизнью и достоинством — цинично и болезненно слышать подобное в стране, которая ежедневно теряет своих людей. Он погиб от рук врага. Смерть нельзя высмеивать — ни одна должность не дает на это права", — говорит нардепка.

Она сообщила, что поддерживает обращение общественной организации и готовит депутатское обращение в Регламентный комитет с требованием рассмотреть неэтичное поведение. Безуглую обвиняют в нарушении статьи 3 Конституции Украины, где указано, что "человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство являются высшей социальной ценностью". К тому же Пипа требует отстранить Марианну Безуглу от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады.

Напомним, что высказывание Безуглой о "косил от армии, но "карма"" вызвало немалое общественное возмущение, ведь мужчина погиб во время одной из самых массированных атак России на Киев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни "слуги" Безуглой.