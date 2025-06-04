Дісталося навіть Кличку: між Безуглою та посолкою Канади спалахнув скандал через ЛГБТК-символіку КМДА
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Посолка нібито заблокувала депутатку в соцмережі
У Києві спалахнув дипломатичний скандал між народною депутаткою Мар’яною Безуглою та посолкою Канади Наталкою Цмоць. Причиною стала ЛГБТК-символіка в соцмережах Київської міської державної адміністрації.
2 червня КМДА короткочасно оновила головне зображення на своїх сторінках, додавши до герба Києва веселкові кольори — символ ЛГБТК-спільноти. Таким чином місто долучилося до Місяця гордості, міжнародної кампанії на підтримку рівності та прав людини, пише hromadske.
Це викликало обурення депутатки Безуглої, яка публічно запитала: "Кличко гей?". У соцмережах її заяву сприйняли як гомофобну.
У відповідь Безугла заперечила, що є гомофобкою, але повторила свою попередню позицію: ЛГБТК — на її думку, це "не норма, а психофізіологічне відхилення", яке вона порівняла з ожирінням або вродженими хворобами.
Посолка Канади Наталка Цмоць зробила репост допису Безуглої зі словами "Горда за Київ". Депутатка натякнула, що це було помилкою. Схоже, посолка хотіла перепостити допис КМДА, а не відповідь Безуглої, на що звернула увагу сама депутатка.
"Здається, Наталка Цмоць не зовсім розібралась, перепостивши мене. Чи пані посол Канади підтримує розгортання ЛГБТК в КМДА, чи в Києві, чи що Кличко, ну, ви зрозуміли. Пані Цмоць, він — корупціонер, а от скриншоти не горять", — написала Безугла.
Посолка у відповідь заявила, що їй соромно за поведінку депутатки: "Я особисто і як представниця Канади, підтримую КиївПрайд. Пораджу вам зберегти лице і видалити пост".
Безугла не просила вибачення. Навпаки — звинуватила Цмоць в недоречному втручанні.
"Не думаю, що просування гей-парадів — це те, чим має займатися інша країна під час війни в іншій країні, навіть якщо ми партнери й союзники. Свою позицію щодо ЛГБТК я вже давно зазначила, і вона не є в жодному разі радикальною — надаю копію публікації", — написала депутатка.
Вона також повідомила, що Цмоць заблокувала її у Facebook, і пообіцяла надіслати офіційного листа "щодо поваги до українського парламентаря".
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в червні пройде "Марш рівності" на підтримку ЛГБТІК+ спільноти. Організатори назвали точну дату.