Друг Киви "збув" елітний маєток однопартійцю за смішні гроші: що відомо про оборудку

Гуфман продав маєток за безцінь

Колишній заступник голови Дніпропетровської обласної ради та поплічник убитого Іллі Киви Геннадій Гуфман продав свій розкішний будинок у Дніпрі у п'ять разів дешевше ринкової вартості. Покупцем став його однопартієць по ОПЗЖ Олексій Борисенко.

Угода була оформлена у листопаді 2023 року за 6,2 мільйона гривень, хоча ринкова вартість палацу становить понад 30 мільйонів. Про це йдеться у матеріалі "Інформатора".

У 2020 році Гуфман разом з Іллею Кивою планував створювати підрозділи спортсменів для "охорони порядку", що викликало протести активістів. Саме цей будинок депутат тепер продав своєму колезі по фракції.

Протести Нацкорпусу під будинком Гуфмана, 2020 рік. Фото: Інформатор Дніпро

Активісти зіпсували паркан будинку Гуфмана. Фото: Інформатор Дніпро

Хто купив маєток

Маєток площею 741,8 кв. м розташований недалеко від центру Дніпра на ділянці 949 кв. м. Згідно з декларацією, Гуфман придбав цю нерухомість у 2017 році за 909 тис. грн. Спочатку будинок намагалися продати за 450 тис. доларів. Відповідне оголошення було розміщене на сайтах нерухомості.

Будинок, який Гуфман продав Борисенку

Новим власником став депутат облради Олексій Борисенко, який разом з дружиною, батьком та тестем оформив по 25% власності. Борисенко працює у фракції ОПЗЖ, яку раніше очолював Гуфман.

Олексій Борисенко

До 2021 року депутат володів фармацевтичною фірмою "Полюс Віта", яку продав Дмитру Шишацькому — брату ексгубернатора Донеччини часів Януковича. Також Борисенко очолює Федерацію баскетболу Павлограда та працює у міській лікарні №6.

Проблеми з деклараціями

НАЗК неодноразово виявляло порушення у деклараціях Борисенка. Депутат "забував" вказувати сотні тисяч гривень на банківських рахунках, неправильно декларував продаж автомобіля та приховував частки у приватних компаніях.

Згідно з останньою декларацією Борисенка, у 2024 році він заробив 90 тисяч гривень у лікарні та отримав 93 тисячі від профспілки. Депутат володіє Toyota Camry 2019 року та Lexus LX 570 2012 року випуску.

Де зараз Гуфман?

У 2022 році Геннадій Гуфман переїхав до Словаччини разом з родиною, залишивши посаду першого заступника голови облради. Проте мандат депутата облради він зберіг і продовжує працювати дистанційно.

Геннадій Гуфман і Віктор Медведчук

Зауважимо, що Гуфман не єдиний депутат ОПЗЖ, який переїхав до Словаччини під час війни. Голова бюджетної комісії Дніпропетровської облради Сергій Піддубний з 2022 року також живе у Словаччині і звідти продає електроенергію в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи зможуть депутати ОПЗЖ балотуватися на майбутніх виборах. Санкції можуть опосередковано впливати на передвиборчу діяльність таких кандидатів.