Друг Киви "збув" елітний маєток однопартійцю за смішні гроші: що відомо про оборудку
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Гуфман продав маєток за безцінь
Колишній заступник голови Дніпропетровської обласної ради та поплічник убитого Іллі Киви Геннадій Гуфман продав свій розкішний будинок у Дніпрі у п'ять разів дешевше ринкової вартості. Покупцем став його однопартієць по ОПЗЖ Олексій Борисенко.
Угода була оформлена у листопаді 2023 року за 6,2 мільйона гривень, хоча ринкова вартість палацу становить понад 30 мільйонів. Про це йдеться у матеріалі "Інформатора".
У 2020 році Гуфман разом з Іллею Кивою планував створювати підрозділи спортсменів для "охорони порядку", що викликало протести активістів. Саме цей будинок депутат тепер продав своєму колезі по фракції.
Хто купив маєток
Маєток площею 741,8 кв. м розташований недалеко від центру Дніпра на ділянці 949 кв. м. Згідно з декларацією, Гуфман придбав цю нерухомість у 2017 році за 909 тис. грн. Спочатку будинок намагалися продати за 450 тис. доларів. Відповідне оголошення було розміщене на сайтах нерухомості.
Новим власником став депутат облради Олексій Борисенко, який разом з дружиною, батьком та тестем оформив по 25% власності. Борисенко працює у фракції ОПЗЖ, яку раніше очолював Гуфман.
До 2021 року депутат володів фармацевтичною фірмою "Полюс Віта", яку продав Дмитру Шишацькому — брату ексгубернатора Донеччини часів Януковича. Також Борисенко очолює Федерацію баскетболу Павлограда та працює у міській лікарні №6.
Проблеми з деклараціями
НАЗК неодноразово виявляло порушення у деклараціях Борисенка. Депутат "забував" вказувати сотні тисяч гривень на банківських рахунках, неправильно декларував продаж автомобіля та приховував частки у приватних компаніях.
Згідно з останньою декларацією Борисенка, у 2024 році він заробив 90 тисяч гривень у лікарні та отримав 93 тисячі від профспілки. Депутат володіє Toyota Camry 2019 року та Lexus LX 570 2012 року випуску.
Де зараз Гуфман?
У 2022 році Геннадій Гуфман переїхав до Словаччини разом з родиною, залишивши посаду першого заступника голови облради. Проте мандат депутата облради він зберіг і продовжує працювати дистанційно.
Зауважимо, що Гуфман не єдиний депутат ОПЗЖ, який переїхав до Словаччини під час війни. Голова бюджетної комісії Дніпропетровської облради Сергій Піддубний з 2022 року також живе у Словаччині і звідти продає електроенергію в Україну.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи зможуть депутати ОПЗЖ балотуватися на майбутніх виборах. Санкції можуть опосередковано впливати на передвиборчу діяльність таких кандидатів.