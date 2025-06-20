Друг Кивы "сбыл" элитное имение однопартийцу за смешные деньги: что известно о сделке

Гуфман продал имение за бесценок

Бывший заместитель председателя Днепропетровского областного совета и приспешник убитого Ильи Кивы Геннадий Гуфман продал свой роскошный дом в Днепре в пять раз дешевле рыночной стоимости. Покупателем стал его однопартиец по ОПЗЖ Алексей Борисенко.

Соглашение было оформлено в ноябре 2023 года за 6,2 миллионов гривен, хотя рыночная стоимость дворца составляет более 30 миллионов. Об этом говорится в материале "Информатора".

В 2020 году Гуфман вместе с Ильей Кивой планировал создавать подразделения спортсменов для "охраны порядка", что вызвало протесты активистов. Именно этот дом депутат теперь продал своему коллеге по фракции.

Протесты Нацкорпуса под домом Гуфмана, 2020 год.

Активисты испортили забор дома Гуфмана. Фото: Информатор Днепр

Кто купил имение

Имение площадью 741,8 кв. м расположено недалеко от центра Днепра на участке 949 кв. м. Согласно декларации, Гуфман приобрел эту недвижимость в 2017 году за 909 тыс. грн. Сначала дом пытались продать за 450 тысяч долларов. Соответствующее объявление было размещено на сайтах недвижимости.

Дом, который Гуфман продал Борисенко

Новым владельцем стал депутат облсовета Алексей Борисенко, который вместе с супругой, отцом и тестем оформил по 25% собственности. Борисенко работает во фракции ОПЗЖ, которую ранее возглавлял Гуфман.

Алексей Борисенко

До 2021 года депутат владел фармацевтической фирмой "Полюс Вита", которую продал Дмитрию Шишацкому — брату экс-губернатора Донецкой области времен Януковича. Сейчас Борисенко возглавляет Федерацию баскетбола Павлограда и работает в городской больнице №6.

Проблемы с декларациями

НАПК неоднократно выявляло нарушения в декларациях Борисенко. Депутат "забывал" указывать сотни тысяч гривен на банковских счетах, неправильно декларировал продажу автомобиля и скрывал доли в частных компаниях.

Согласно последней декларации Борисенко, в 2024 году он заработал 90 тысяч гривен в больнице и получил 93 тысяч от профсоюза. Депутат владеет Toyota Camry 2019 года и Lexus LX 570 2012 года выпуска.

Где сейчас Гуфман?

В 2022 году Геннадий Гуфман переехал в Словакию вместе с семьей, оставив должность первого заместителя председателя облсовета. Однако мандат депутата облсовета он сохранил и продолжает работать дистанционно.

Геннадий Гуфман и Виктор Медведчук

Заметим, что Гуфман не единственный депутат ОПЗЖ, переехавший в Словакию во время войны. Глава бюджетной комиссии Днепропетровского облсовета Сергей Поддубный с 2022 года также живет в Словакии и оттуда продает электроэнергию в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, смогут ли депутаты ОПЗЖ баллотироваться на предстоящих выборах. Санкции могут косвенно влиять на предвыборную деятельность таких кандидатов.