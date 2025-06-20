Друг Кивы "сбыл" элитное имение однопартийцу за смешные деньги: что известно о сделке
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Гуфман продал имение за бесценок
Бывший заместитель председателя Днепропетровского областного совета и приспешник убитого Ильи Кивы Геннадий Гуфман продал свой роскошный дом в Днепре в пять раз дешевле рыночной стоимости. Покупателем стал его однопартиец по ОПЗЖ Алексей Борисенко.
Соглашение было оформлено в ноябре 2023 года за 6,2 миллионов гривен, хотя рыночная стоимость дворца составляет более 30 миллионов. Об этом говорится в материале "Информатора".
В 2020 году Гуфман вместе с Ильей Кивой планировал создавать подразделения спортсменов для "охраны порядка", что вызвало протесты активистов. Именно этот дом депутат теперь продал своему коллеге по фракции.
Кто купил имение
Имение площадью 741,8 кв. м расположено недалеко от центра Днепра на участке 949 кв. м. Согласно декларации, Гуфман приобрел эту недвижимость в 2017 году за 909 тыс. грн. Сначала дом пытались продать за 450 тысяч долларов. Соответствующее объявление было размещено на сайтах недвижимости.
Новым владельцем стал депутат облсовета Алексей Борисенко, который вместе с супругой, отцом и тестем оформил по 25% собственности. Борисенко работает во фракции ОПЗЖ, которую ранее возглавлял Гуфман.
До 2021 года депутат владел фармацевтической фирмой "Полюс Вита", которую продал Дмитрию Шишацкому — брату экс-губернатора Донецкой области времен Януковича. Сейчас Борисенко возглавляет Федерацию баскетбола Павлограда и работает в городской больнице №6.
Проблемы с декларациями
НАПК неоднократно выявляло нарушения в декларациях Борисенко. Депутат "забывал" указывать сотни тысяч гривен на банковских счетах, неправильно декларировал продажу автомобиля и скрывал доли в частных компаниях.
Согласно последней декларации Борисенко, в 2024 году он заработал 90 тысяч гривен в больнице и получил 93 тысяч от профсоюза. Депутат владеет Toyota Camry 2019 года и Lexus LX 570 2012 года выпуска.
Где сейчас Гуфман?
В 2022 году Геннадий Гуфман переехал в Словакию вместе с семьей, оставив должность первого заместителя председателя облсовета. Однако мандат депутата облсовета он сохранил и продолжает работать дистанционно.
Заметим, что Гуфман не единственный депутат ОПЗЖ, переехавший в Словакию во время войны. Глава бюджетной комиссии Днепропетровского облсовета Сергей Поддубный с 2022 года также живет в Словакии и оттуда продает электроэнергию в Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, смогут ли депутаты ОПЗЖ баллотироваться на предстоящих выборах. Санкции могут косвенно влиять на предвыборную деятельность таких кандидатов.