Чоловік-мільйонер отримав 300 тисяч благодійної допомоги. Що цікавого в декларації судді Слов’янська Гончарової

Заощаджень у подружжя на понад 1 млн

Не тільки українські судді можуть похвалитись чималими доходами і статками, адже іноді родичі цих уповноважених осіб подають цікаві декларації. До прикладу, чоловік судді Слов'янського міськрайонного суду Гончарової Аліни Андрій.

Як зазначено в декларації судді Гончарової, її чоловік підприємець з чималими статками, але це не завадило йому отримати допомогу від благодійного фонду на 370 тисяч.

В декларації вказано, що за 2024 рік Гончарова Аліна отримала 1 026 422 грн зарплати та 174 700 пенсії, соціальних виплат на 100 тисяч грн. При цьому її чоловік Андрій отримав 5 888 136 грн від підприємницької діяльності та 370 000 грн благодійної допомоги.

Чоловік судді Гончарової

Гончаров Андрій, підприємницька діяльність

Доходи судді Гончарової

Доходи чоловіка судді Гончарової

Додаткові кошти, які подружжя отримало, в якості допомоги від держав чи організацій викликають чимало питань, особливо враховуючи доходи сім'ї.

Також суддя Гончарова та її чоловік мають у власності чимало нерухомості у Слов'янську та Черкасах, зокрема дві квартири, десять земельних ділянок, один будинок орендують та кілька нежитлових приміщень, складів. З автотранспорту чоловік судді володіє трьома вантажними авто, трьома причепами, водним засобом та легковим авто NISSAN ROGUE за 500 000 грн.

Нерухомість судді у декларації

Заощадження судді Гончарової та чоловіка

З такими заробітками не дивно, що подружжя має спільне заощадження готівкою на суму 1 400 000 грн, а чоловік ще і 8 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суддя з Києва показала майже 2 млн грн доходу, купила авто та зберігає десятки тисяч доларів.