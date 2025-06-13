Чоловік-мільйонер отримав 300 тисяч благодійної допомоги. Що цікавого в декларації судді Слов’янська Гончарової
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Заощаджень у подружжя на понад 1 млн
Не тільки українські судді можуть похвалитись чималими доходами і статками, адже іноді родичі цих уповноважених осіб подають цікаві декларації. До прикладу, чоловік судді Слов'янського міськрайонного суду Гончарової Аліни Андрій.
Як зазначено в декларації судді Гончарової, її чоловік підприємець з чималими статками, але це не завадило йому отримати допомогу від благодійного фонду на 370 тисяч.
В декларації вказано, що за 2024 рік Гончарова Аліна отримала 1 026 422 грн зарплати та 174 700 пенсії, соціальних виплат на 100 тисяч грн. При цьому її чоловік Андрій отримав 5 888 136 грн від підприємницької діяльності та 370 000 грн благодійної допомоги.
Додаткові кошти, які подружжя отримало, в якості допомоги від держав чи організацій викликають чимало питань, особливо враховуючи доходи сім'ї.
Також суддя Гончарова та її чоловік мають у власності чимало нерухомості у Слов'янську та Черкасах, зокрема дві квартири, десять земельних ділянок, один будинок орендують та кілька нежитлових приміщень, складів. З автотранспорту чоловік судді володіє трьома вантажними авто, трьома причепами, водним засобом та легковим авто NISSAN ROGUE за 500 000 грн.
З такими заробітками не дивно, що подружжя має спільне заощадження готівкою на суму 1 400 000 грн, а чоловік ще і 8 тисяч доларів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що суддя з Києва показала майже 2 млн грн доходу, купила авто та зберігає десятки тисяч доларів.