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Подарунок росіянам? На Сумському напрямку помітили безхозні "зуби дракона" (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
На Сумщині валяються "зуби дракона" Новина оновлена 20 червня 2025, 15:32
На Сумщині валяються "зуби дракона". Фото Колаж "Телеграфу"

Протитанкові надовби лежать без діла з зими

На Сумщині за кілька км від лінії зіткнення помічено звалище так званих "зубів дракона", які використовують для будування фортифікаційних споруд. Наразі ці камені ніяк не задіяні за призначенням, а скоро можуть стати в пригоді вже окупантам.

Про це пише аналітичний портал DeepState, публікуючи відповідні фото з "зубами дракона". Зазначається, що навіть військові здивовані тим, що ці протитанкові надовби не використали за призначенням.

"На даних світлинах — околиці населеного пункту Юнаківка та черговий подарунок для окупантів, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження. З різних відео, якими з нами поділилися та аналізу супутникових знімків, вони лежали там на один місяць (приблизно з початку зими)", — йдеться у повідомленні.

Зуби дракона в Сумській області
"Зуби дракона" на Сумщині
Юнаківка на карті
Юнаківка на карті

Також аналітичний портал звертає увагу і на якість окопів для піхоти, які зробили ще рік назад. Наразі їх називають не позиціями для укріплення та стримування, а скоріше для "останнього бою, які можна рознести дронами просто в нуль". До того ж роль фортифікацій добре видна з ситуації в районі Костянтинівки, де заздалегідь були підготовлені мінні загородження, протитанкові рови. Це допомагає Силам оборони суттєво стримувати росіян.

Сумська область на карті
Сумщина на карті

"Зі слів бійця, який тримає там оборону: В що вони (росіяни — ред.) дійсно вперлися — це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші життя, разом з єгозою, мінами протипіхотними і протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає", — пише DeepState.

Зазначається, що наявність гарно створеної фортифікації грає велику роль, але не слід забувати і про людський ресурс. Адже вибивати окупантів з фортифікаційних споруд дуже важко.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз відбувається на кожному напрямку фронту, розповів президент України Володимир Зеленський.

Теги:
#Україна #Сумська область #Наступ #Війна з РФ