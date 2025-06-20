Подарунок росіянам? На Сумському напрямку помітили безхозні "зуби дракона" (фото)

Протитанкові надовби лежать без діла з зими

На Сумщині за кілька км від лінії зіткнення помічено звалище так званих "зубів дракона", які використовують для будування фортифікаційних споруд. Наразі ці камені ніяк не задіяні за призначенням, а скоро можуть стати в пригоді вже окупантам.

Про це пише аналітичний портал DeepState, публікуючи відповідні фото з "зубами дракона". Зазначається, що навіть військові здивовані тим, що ці протитанкові надовби не використали за призначенням.

"На даних світлинах — околиці населеного пункту Юнаківка та черговий подарунок для окупантів, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження. З різних відео, якими з нами поділилися та аналізу супутникових знімків, вони лежали там на один місяць (приблизно з початку зими)", — йдеться у повідомленні.

"Зуби дракона" на Сумщині

Юнаківка на карті

Також аналітичний портал звертає увагу і на якість окопів для піхоти, які зробили ще рік назад. Наразі їх називають не позиціями для укріплення та стримування, а скоріше для "останнього бою, які можна рознести дронами просто в нуль". До того ж роль фортифікацій добре видна з ситуації в районі Костянтинівки, де заздалегідь були підготовлені мінні загородження, протитанкові рови. Це допомагає Силам оборони суттєво стримувати росіян.

Сумщина на карті

"Зі слів бійця, який тримає там оборону: В що вони (росіяни — ред.) дійсно вперлися — це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші життя, разом з єгозою, мінами протипіхотними і протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає", — пише DeepState.

Зазначається, що наявність гарно створеної фортифікації грає велику роль, але не слід забувати і про людський ресурс. Адже вибивати окупантів з фортифікаційних споруд дуже важко.

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