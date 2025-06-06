Росіяни підбираються все ближче до Дніпропетровщини: карта і останні новини з фронту

Російські війська майже дійшли до Дніпропетровщини

До адміністративної межі Дніпропетровської області росіянам залишилося подолати близько двох кілометрів. Ворог продовжує наполегливо атакувати українські рубежі навпроти Новопавлівки, використовуючи піхотні групи та бронетехніку.

Українським бійцям критично не вистачає ударних дронів та людей для ефективної відсічі. Про це розповіли у проєкті DeepState.

Аналітики показали відео з російськими атаками у своєму Telegram-каналі. Записи зроблені бійцями між Котлярівкою та Горіховим — селами Донецької області поруч з кордоном Дніпропетровщини.

До сірої зони залишилося менше кілометра

На відео видно, як FPV-дрони б'ють по російських солдатах, які атакують наші позиції. Росіяни йдуть групами по 5-7 осіб, їздять на бронемашинах та шукають наших бійців дронами в зруйнованих будинках. Кожен запис закінчується влучанням дрона по ворогу.

Бійці 72-ї бригади "Чорні Запорожці" розповіли, що ситуація на їхній ділянці дуже складна. У росіян достатньо людей і техніки, вони переважають наших захисників за кількістю. Ворог знайшов слабкі місця в обороні і тисне, щоб прорватися вперед.

Від лінії боїв під Котлярівкою до Дніпропетровської області залишається приблизно 5 кілометра. У звіті Генштабу ЗСУ від 6 червня згадуються населені пункти, про які повідомляє DeepState. На Покровському напрямку зафіксували 76 ворожих атак за добу, що стало найбільшим показником серед усіх напрямків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія хоче тиснути на Україну ще з одного напрямку. Ми розповідали, що відомо про наміри Москви.