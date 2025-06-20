Подарок россиянам? На Сумском направлении заметили безхозные "зубы дракона" (фото)

Противотанковые надолбы лежат без дела с зимы

В Сумской области в нескольких км от линии столкновения замечена свалка так называемых "зубов дракона", которые используют для строительства фортификационных сооружений. Пока эти камни никак не задействованы по назначению, а скоро могут пригодиться уже оккупантам.

Об этом пишет аналитический портал DeepState, публикуя соответствующие фото с "зубами дракона". Отмечается, что даже военные удивлены, что эти противотанковые надолбы не использовали по назначению.

"На данных фотографиях — окрестности населенного пункта Юнаковка и очередной подарок для оккупантов, которые могут потом обустроить для себя инженерные заграждения. Из разных видео, которыми с нами поделились и анализа спутниковых снимков, они лежали там не один месяц (примерно с начала зимы)", — говорится в сообщении.

"Зубы дракона" в Сумской области

Юнаковка на карте

Также аналитический портал обращает внимание и на качество окопов для пехоты, сделанных еще год назад. Сейчас их называют не позициями для укрепления и сдерживания, а скорее для "последнего боя, которые можно разнести дронами прямо в ноль". К тому же роль фортификаций хорошо видна из ситуации в районе Константиновки, где заранее были подготовлены минные заграждения, противотанковые рвы. Это помогает Силам обороны существенно сдерживать россиян.

Сумщина на карте

"Со слов бойца, который держит там оборону: Во что они (россияне — ред.) действительно уперлись — это противотанковый ров. Противотанковый ров прям спас нашу жизнь, вместе с егозой, минами противопехотными и противотанковыми шлагбаумами. Да, они свое прямо сыграли. Что в сдерживании пехоты, что в сдерживании техники. Когда они пробовали проскакивать противотанковый ров мотоциклами или просто пехотой, они либо подрывались на минах, либо пехоту мы можем, как минимум, обрисовать дронами, ров прям спас прямой капец, и до сих пор он помогает", — пишет DeepState.

Отмечается, что наличие хорошо созданной фортификации играет большую роль, но не следует забывать и о человеческом ресурсе. Ведь выбивать оккупантов из фортификационных сооружений очень трудно.

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