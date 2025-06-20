Укр

Подарок россиянам? На Сумском направлении заметили безхозные "зубы дракона" (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
В Сумской области валяются "зубы дракона" Новость обновлена 20 июня 2025, 15:32
В Сумской области валяются "зубы дракона". Фото Коллаж "Телеграфа"

Противотанковые надолбы лежат без дела с зимы

В Сумской области в нескольких км от линии столкновения замечена свалка так называемых "зубов дракона", которые используют для строительства фортификационных сооружений. Пока эти камни никак не задействованы по назначению, а скоро могут пригодиться уже оккупантам.

Об этом пишет аналитический портал DeepState, публикуя соответствующие фото с "зубами дракона". Отмечается, что даже военные удивлены, что эти противотанковые надолбы не использовали по назначению.

"На данных фотографиях — окрестности населенного пункта Юнаковка и очередной подарок для оккупантов, которые могут потом обустроить для себя инженерные заграждения. Из разных видео, которыми с нами поделились и анализа спутниковых снимков, они лежали там не один месяц (примерно с начала зимы)", — говорится в сообщении.

Зубы дракона в Сумской области
"Зубы дракона" в Сумской области
Юнаковка на карте
Юнаковка на карте

Также аналитический портал обращает внимание и на качество окопов для пехоты, сделанных еще год назад. Сейчас их называют не позициями для укрепления и сдерживания, а скорее для "последнего боя, которые можно разнести дронами прямо в ноль". К тому же роль фортификаций хорошо видна из ситуации в районе Константиновки, где заранее были подготовлены минные заграждения, противотанковые рвы. Это помогает Силам обороны существенно сдерживать россиян.

Сумская область на карте
Сумщина на карте

"Со слов бойца, который держит там оборону: Во что они (россияне — ред.) действительно уперлись — это противотанковый ров. Противотанковый ров прям спас нашу жизнь, вместе с егозой, минами противопехотными и противотанковыми шлагбаумами. Да, они свое прямо сыграли. Что в сдерживании пехоты, что в сдерживании техники. Когда они пробовали проскакивать противотанковый ров мотоциклами или просто пехотой, они либо подрывались на минах, либо пехоту мы можем, как минимум, обрисовать дронами, ров прям спас прямой капец, и до сих пор он помогает", — пишет DeepState.

Отмечается, что наличие хорошо созданной фортификации играет большую роль, но не следует забывать и о человеческом ресурсе. Ведь выбивать оккупантов из фортификационных сооружений очень трудно.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит на каждом направлении фронта, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Теги:
#Украина #Сумская область #Наступление #Война с РФ