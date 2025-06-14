Ворог зупинений, але бої жорсткі: Зеленський детально розповів, що відбувається на кожному напрямку фронту (карти)

Зеленський назвав Покровський напрямок пріоритетним для ворога

Українські військові вирівнюють позиції на Сумському напрямку, на Дніпропетровщині знищують ДРГ, а Покровськ залишається ключовою ціллю Росії. Для РФ важливо створити ілюзію результатів наступу. Саме тому ворог запускає малі групи в бік Дніпропетровської області — заради кадрів і заяв у ЗМІ.

Про це 13 червня заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, в якій брав участь кореспондент "Телеграфа". Президент розповів, що загалом відбувається на лінії фронту.

Зокрема на Харківщини та Куп'янському напрямку втрат позицій немає. На Луганському напрямку була загроза, але її ліквідували. Що ж до боїв в районі Костянтинівки, президент назвав їх жорстокими. Він зазначив, що у росіян була перевага, але українські оборонці наразі просуваються вздовж траси. Ймовірно, мається на увазі траса "Покровськ-Костянтинівка", відмічена на карті червоним.

Ситуація навколо Костянтинівки

Що відбувається на фронті на Сумщині

Бої тривають вздовж кордону. Наразі президент повідомив, що максимальна глибина — від кордону в 7 кілометрах. Зазначимо — це менш ніж в 30 кілометрах до Сум. Головні бої тривають біля Кіндратівки, Костянтинівки, Олексіївки, Юнаківки. В Андріївці відновлений контроль. В цих населених пунктах полягло до роти окупантів майже в кожному. На основі карт DeepStateMap "Телеграф" відмітив основні точки.

Де тривають бої в Сумській області

Успішна Курсько-Сумська операція зламала сценарій РФ

Президент також наголосив, що якби не було Курсько-Сумської операції, просування російських військ на цьому напрямку було б сильніше — вони обрали його пріоритетним, одночасно з Покровським. Там, до слова, також немає змін.

Завданий українськими силами в травні удар в напрямку Тьоткіного змусив окупантів перекинути туди сили. Не пропускаючи ЗСУ вглиб Росії вони одночасно не можуть відійти і самі. "Розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку", — каже Зеленський.

Тьоткіне знаходиться в стороні від основної арени боїв

Вихід на адмінкордон Дніпропетровської області

Зеленський підкреслив — для російських військових важлива інформаційна хвиля. Просувань немає, але йдуть бої. Як і в Сумах, окупантам важливо наголосити на просування. "Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", — каже президент.

Наближення росіян до Дніпропетровської області

Станом на 13 червня знищили групу диверсантів з шести людей. Вони були за кілометр від адміністративного кордону. Вдалось пройти їм, бо група маленька, а все навколо зазеленіло та розквітло, тож вони пересуваються по посадках.

Раніше "Телеграф" проаналізував, скільки будинків в столиці України Росія зруйнувала своїми атаками. Частина з них відновлена, проте цей процес в Києві нерівномірний.