Дружина заробляла більше. Що цікавого відомо про спійманого на хабарі мера Бердичева

Міським головою Бердичева він став у 2020 році

Затримання міського голови Бердичева Сергія Орлюка та підозра в отриманні хабаря на кругленьку суму викликають чимало питань. Особливо, враховуючи те, що тепер увага прикута до його декларації та попередніх скандалів.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання. Зауважимо, що Сергій Орлюк має дружину Лесю, однак вона заробляє більше за нього.

Згідно з документом, мер Бердичева за 2024 заробив 361 164 грн, натомість його дружина отримала прибутків від підприємницької діяльності 482 400 грн. При цьому ще 1 400 грн Орлюку було відшкодовано профспілкою міста. До слова, Леся Орлюк у 2024 отримала ще 54 725 грн аліментів.

Мера Бердичева Орлюка затримала поліція

Декларація мера Бердичека Сергія Орлюка

Подружжя має дві автівки, які зареєстровані на мера Бердичева, HYUNDAI за 420 000 та RENAULT за 150 тисяч. З нерухомості задекларовано: дві земельні ділянки, ветеринарна клініка "Айболить", де Орлюк тривалий час займався приватною практикою. Також подружжя має чималі заощадження, зокрема готівкою Орлюк Сергій зберігає 110 тисяч грн, а його дружина — 95 тисяч грн.

Які авто є в Сергія Орлюка

Яка нерухомість є в мера Бердичева

Які заощадження має Орлюк та його дружина

Підозра у хабарі у 2025 році

20 червня 2025 року десь о 13:00 Орлюка затримала поліція прямо на вулиці Бердичева, біля автопарку/залізничного переїзду. Згодом йому висунули підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, тобто хабарі. Під час обшуку в Орлюка вилучили флешку у конверті, ймовірніше на ній є докази злочину.

Затримання мера Бердичева Орлюка

Наразі відкрито кримінальне провадження та почато розслідування.

Скандали, пов'язані з мером Бердичева

У 2022 році на одній з сесій міської ради викрили розкрадання 31 тонни стратегічного пального громади. Тоді Орлюк казав, що пальне "опечатали" правоохоронці. Він відкинув провину підлеглих, звинувативши у всьому поліцію. Однак згодом заступника міського голови і начальника управління відсторонили від виконання обов’язків, їм оголосили підозри.

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