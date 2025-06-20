Жена зарабатывала больше. Что интересного известно о пойманном на взятке мэре Бердичева

Мэром Бердичева он стал в 2020 году

Задержание городского головы Бердичева Сергея Орлюка и подозрение в получении взятки на кругленькую сумму вызывают немало вопросов. Особенно, учитывая то, что теперь внимание приковано к его декларации и скандалам.

"Телеграф" решил выяснить этот вопрос. Заметим, что у Сергея Орлюка есть жена Леся, однако она зарабатывает больше его.

Согласно документу, мэр Бердичева за 2024 год заработал 361 164 грн, а его жена получила доходов от предпринимательской деятельности 482 400 грн. При этом еще 1400 грн Орлюку было возмещено профсоюзом города. К слову, Леся Орлюк в 2024 году получила еще 54 725 грн алиментов.

Мэра Бердичева Орлюка задержала полиция

Декларация мэра Бердичека Сергея Орлюка

У супругов есть два автомобиля, зарегистрированных на мэра Бердичева, HYUNDAI за 420 000 и RENAULT за 150 тысяч. По недвижимости задекларировано: два земельных участка, ветеринарная клиника "Айболит", где Орлюк долгое время занимался частной практикой. Также у супругов есть немалые сбережения, в том числе наличными Орлюк Сергей хранит 110 тысяч грн, а его жена — 95 тысяч грн.

Какие авто есть у Сергея Орлюка

Какая недвижимость есть у мэра Бердичева

Какие сбережения имеет Орлюк и его жена

Подозрение во взятке в 2025 году

20 июня 2025 где-то в 13:00 Орлюка задержала полиция прямо на улице Бердичева, возле автопарка/железнодорожного переезда. Впоследствии ему выдвинули подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, то есть взятки. Во время обыска у Орлюка изъяли флешку в конверте, вероятнее всего, на ней есть доказательства преступления.

Задержание мэра Бердичева Орлюка

Открыто уголовное производство и начато расследование.

Скандалы, связанные с мэром Бердичева

В 2022 году на одной из сессий городского совета разоблачили хищение 31 тонны стратегического горючего общества. Тогда Орлюк говорил, что горючее "опечатали" правоохранители. Он отверг вину подчиненных, обвинив во всем полицию. Однако впоследствии заместителя городского головы и начальника управления отстранили от исполнения обязанностей, им объявили подозрения.

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