Залишилося Путіна нагородити: висування Трампа на Нобелівську премію миру викликало істерику в мережі

Лауреатом цієї премії є експрезидент США Барак Обама

Дональд Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру. Пакистан висунув кандидатуру президента США на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року, за його ключову роль у врегулюванні кризи з Індією.

"Уряд Пакистану вирішив офіційно рекомендувати президента Дональда Дж. Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої індійсько-пакистанської кризи", — йдеться в офіційній заяві уряду Пакистану, опублікованій 21 червня в соціальній мережі X.

Трамп вважає, що вже кілька разів заслужив премію миру

Сам президент США також не сумнівається, що гідний премії миру за свою роль у врегулюванні конфлікті між Індією та Пакистаном. Трамп впевнений, що мав би отримати цю відзнаку вже чотири-п'ять разів.

"Вони мали б дати мені Нобелівську премію за Руанду. А ви взагалі дивилися, що відбувається в Конго? Можна згадати ще Сербію і Косово. Можна згадати багато таких випадків. Але найголовніше — це Індія й Пакистан. Я мав би отримати цю премію вже чотири або п’ять разів", — заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

Як в мережі коментують рішення Пакистану

Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов написав у Facebook, що він очікував, що Трампа висунуть на здобуття Нобелівської премії миру. Питання було лише в тому, яка країна це зробить.

Сазонов вважає рішення Пакистану логічним

Коментатори критикують рішення Пакистану. Адже Трамп не захищає Україну від російської агресії та підіграє міжнародному терористу, главі РФ Володимиру Путіну.

"За які заслуги? За те, що Америка підписавшись допомагати Україні захистом, якщо на неї нападуть, не ворушиться в цьому напрямку? За те, що Трамп із міжнародним терористом Путіним укладає угоди?", — пишуть в мережі.

В мережі не згодні, що Трамп має отримати цю премію

Є версії, що Пакистан зробив це, щоб отримати нову зброю від США, яку витратив в ході конфлікту з Індією. Є й іронічні коментарі — з пропозицією висунути кандидатуру Путіна на отримання премії миру.

"Ну логічно. Після конфлікту з Індією Пакистану потрібна нова зброя, особливо ракети. Ось вони і виміняють її у США в якості оплати послуг за висування на премію", "Він перший кандидат на премію маразматика", "Може, нам п**ло виснути? І хай конкурують!" Та дайте йому вже ту премію, і відведіть до палати, хай відпочиває", — пишуть у мережі.

В мережі з'явився мем щодо бажання Трампа отримати Нобелівку

Нобелівська премія миру — що це та хто її отримував

Нобелівська премія миру — одна з шести Нобелівських премій, що була заповідана шведським промисловцем і винахідником Альфредом Нобелем. За його заповітом, її мають присуджувати тим, хто "зробить найбільший, або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з'їздів".

В різні роки її отримували Жан Анрі Дюнан (засновник Червоного Хреста), мати Тереза — всесвітньо відома католицька черниця, засновниця доброчинних місій. Далай-лама XIV отримав її у 1989 році за його ненасильницьку боротьбу за звільнення Тибету.

Проте спокою Трампу, ймовірно, не дають лаври експрезидента США Барака Обами, який був удостоєний Нобелівської премії миру у 2009 році. Його нагородили "за величезні зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп виступив з погрозами на адресу американських політиків, які підтримують спротив України російським окупантам та продовження війни до моменту звільнення окупованих росіянами територій. Трамп заявив, що прихильникам України в США варто "стежити за язиком".