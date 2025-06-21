"Подарунки Путіну робити не буде": Клімкін розповів про плани Трампа щодо Росії та України

Ситуація проясниться найближчими місяцями

Президент США Дональд Трамп не робитиме подарунки Володимиру Путіну. Однак, ймовірно, у нього зараз немає особливого плану з того, як тиснути на Росію.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Ліга". За його словами, Трампа цікавить лише питання внутрішньої ситуації в США, і якщо якісь зовнішньополітичні питання привернуть багато уваги виборців, то і йому доведеться докладати зусиль до вирішення ситуації.

"У Трампа непрості питання і просто так робити якісь подарунки Путіну він точно не стане. Але якщо в якийсь момент він вирішить, що внутрішня політика того вимагає, то він скаже "давайте прискорюватись по українському треку" або навпаки, відкласти його", — сказав Клімкін.

За його словами, плани Трампа щодо України та Росії стануть зрозумілішими приблизно через два місяці, тобто скоро, але не дуже. При цьому дипломат додав, що в цей час Путін спробує провести свій літній наступ і може захопити щось, щоб показати це для внутрішнього споживача, як якусь перемогу.

Варто зазначити, що раніше Клімкін сказав, що під час каденції Трампа війна Росії проти України не закінчиться, проте може закінчитися її гаряча фаза.