Путін мріє захопити не тільки Україну: Зеленський розповів про радикальні кроки у війні

Україна продовжує захищатись

Слова очільника Росії Володимира Путіна про панування в Україні "руського миру" стосуються і сусідніх держав. Він марить захопленням Білорусі, Молдови, Балтії, Кавказу і Казахстану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін хоче захопити всю Україну вже давно.

"Коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", — каже Зеленський.

Він наголошує, що Україна буде захищатись і наразі кожному у світі час визначатись. В Києві своєю чергою ухвалили ряд рішень, які направлені на протидію Кремлю.

"Перше: будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність", — йдеться у повідомленні.

Президент додає, що друге: усі ресурси направленні на створення дронів та захист фронту від окупантів. І третє це те, що найближчим часом очікуються кадрові зміни у дипломатичному корпусі, управлінні інституціями. Все це направлено на посилення внутрішньої стійкості України.

"Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі цинічно прокоментували знайдені під час репатріації тіла росіян.