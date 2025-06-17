Знову виправдовується: Трамп вигадав чергову причину не вводити санкції проти Росії

Трамп продовжує вигадувати причини, чому неможливо ввести нові санкції проти Росії

Поки Україна перебуває під черговою ракетною атакою російських окупантів, президент США Дональд Трамп заявив, що він очікує можливого укладення мирної угоди щодо припинення війни в Україні. Саме це, за його словами, є причиною, чому Білий дім так тягне із введенням нових санкцій проти Росії.

Про це Трамп заявив під час брифінгу для преси на саміті G7 у Канаді, повідомляє "Суспільне". Трамп зокрема дав зрозуміти, що не дуже радий тому, що Європа хоче ввести проти РФ санкції без погодження з США.

"Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду… Європа про це (санкції) говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це", – заявив він.

При цьому Трамп вигадав ще одне виправдання – мовляв, санкції дорого обходяться безпосередньо Сполученим Штатам. Він повторив, що "чекає мирної угоди" та додав, що "потрібно все добре обдумати", натякаючи, що й далі буде тягнути із вирішенням цього питання.

"Я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода… І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто – підписати документ. Йдеться про мільярди й мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", – сказав американський президент.

Зазначимо, вже неодноразово вказувалося, що Трамп не готовий підтримати жорсткі дії проти Путіна. З одного боку, минулого місяця Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". З іншого боку, не так давно Трамп публічно відмовився вводити санкції, а міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту – щобільше, США планують робити це й далі, що вже викликало обурення союзників.

Президент України Володимир Зеленський, попри це, вважає, що Трамп врешті-решт змушений буде ввести нові санкції проти Росії, хоча зараз він всіма силами пручається. Росія не збирається припиняти війну та виставляє Трампа в поганому світлі, на відміну від України, яка погоджується з пропозиціями Вашингтона. Майже такої ж думки дотримується колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер: він вважає, що вводити нові санкції Вашингтону доведеться. Інакше не вдасться змусити Кремль піти на будь-які реальні переговори, а не на їхню імітацію.