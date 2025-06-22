Перепало экс-нардепам и не только: Зеленский ввел новые санкции за "сотрудничество с оккупантом" (полный список)

В список вошли 13 человек и 8 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против физических и юридических лиц, которые "сотрудничают с оккупантом". В список, в частности входят экс-напдепы и известные предприниматели.

Соответствующий указ (№417) был опубликован на сайте президента. По словам главы государства, это физические и юридические лица, ведущие бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, "считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту".

Санкции 22 июня введены против 13 человек и 8 компаний, из которых две зарегистрированы в РФ, остальные — на Кипре.

Кто в списке:

Нардеп-беглец Артем Дмитрук;

Менчаков Эдуард (тренер по боксу Эдуард Менчаков (работает на "Ахмат");

Ряшин Владислав (кинопродюсер, президента кинокомпании Star Media);

Онищенко Александр (экснардеп, в апреле прошлого года заочно вынесли приговор по делу о присвоении 740 миллионов гривен из-за "Укргаздобычи");

Аникеев Александр (предприниматель, управляющий санаторием "Золотой пляж" в Ялте);

Тедер Хиллар (эстонский бизнесмен, спасавший, по данным СМИ, свой ТРЦ в Крыму).

Другие: Юрий Шумилов, Дрибан Виктор, Симоненко Ариадна, Рейнберг Лаури, Полд Юри, Тедер Рауно, Тавадян Арсен.

К вышеуказанным лицам будут применен ряд мер таких как: лишение госнаград, блокирование активов, ограничение торговых операций и другие.

"И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб – будем реагировать принципиально. В скором времени будут следующие санкционные решения", — добавил президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп придумал очередную причину не вводить санкции против России.