Конструктив, а не тиск: політолог застеріг Зеленського від повторення помилок у спілкуванні з Трампом

Трамп зараз не готовий різко посилювати санкції проти Росії, тому Україні варто сконцентруватися на постачаннях зброї

Президенту України Володимиру Зеленському та його команді у спілкуванні зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час можливої зустрічі на саміті в Канаді варто відмовитися від стратегії тиску та обрати конструктивність. Спроби тиснути на Трампа можуть призвести до повторення ситуації лютого 2025 року, коли сталася сварка в Овальному кабінеті.

Про це розповів "Телеграфу" політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що команда Зеленського повинна дуже ретельно та гнучко вибудувати стратегію комунікації з Трампом.

"Якщо буде тиск на Трампа в лоба – що, мовляв, треба вводити санкції, може повторитися історія яка була в Овальному кабінеті… Тоді ми наполягали на тому, що спочатку гарантії безпеки для України, а потім – домовленості про припинення вогню. Як з'ясувалося, ця тактика не тільки не спрацювала – вона дала протилежний ефект. А коли ми продемонстрували конструктивність і почали домовлятися в першу чергу про припинення вогню, от тоді у нас США швидко налагодились відносини", – нагадав він.

Політолог зазначив, що Трамп зараз не готовий різко посилювати санкції проти Росії. Свою роль тут грає низка факторів: зокрема, ситуація на нафтових ринках та війна Ізраїлю проти Ірану. Тому цю тему чіпляти не варто. А ось що дійсно варто – підняти питання відновлення постачання зброї зі США. Для ППО потрібні не стільки нові системи, скільки боєприпаси до вже існуючих – попри те, що зараз більшість боєприпасів йде в Ізраїль, Україна може вимагати від США продати ракети для українських систем Patriot.

"Оце потрібно зараз в першу чергу. Те саме стосується інших систем ППО, зенітних систем, які от можна використовувати проти "шахедів", і так далі. Артилерійські снаряди, броньовані машини, ракети для "хаймарсів" та інші види зброї – про все це потрібно домовлятися. За гроші, звичайно", – пояснив політолог.

На думку Фесенка зараз, під час саміту "Групи семи", є гарний момент, щоб узгодити всі постачання та оплату за них з американцями та європейцями. Зараз Україна здатна купувати американську зброю тільки за європейські гроші. Також є опція постачання американського озброєння в рахунок угоди про корисні копалини. Саме ці питання повинні ставити представники України на обговорення.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія рано чи пізно отримає посилення санкцій від США. За його словами, президент Дональд Трамп зараз просто не має іншої альтернативи.