В Україні є "Малий Крим" — через нього протікає річка з моторошною назвою (фото)

Її живлять 148 малих річок

Актівський каньйон в Миколаївській області з його скелястими ландшафтами часто називають "Малий Крим", ним протікає річка з моторошною назвою — Мертвовод. Її води мають дивовижний колір, адже містять сірководень.

"Телеграф" розповідає про одну з найзагадковіших і мальовничих річок півдня України. Мертвовод — ліва притока Південного Бугу, її довжина становить близько 114 кілометрів. Річку живлять 148 малих річок.

Ріка Мертвовод на карті

Мертвовід протікає територією Кіровоградської та Миколаївської областей. У середній і нижній течії річка тече вузьким мальовничим каньйоном, який проходить через селище Братське (Миколаївська область). Долина річки Мертвовод входить до складу регіонального ландшафтного парку "Гранітно-Степове Побужжя".

Особливо мальовнича річка у променях согнця

Мертвовод створив Актівський каньйон

Мільйони років тому річка Мертвовод прорізала кристалічні породи Українського щита, створюючи глибокі ущелини, химерні скельні утворення та пороги. Так утворився Актівський каньйон.

Води Мертвоводу містять сірководень

Сам Мертвовод, тисячоліттями пробивав собі дорогу в гранітах кристалічного щита. Вода вимила порожисте річище з водоспадами серед могутніх стрімких, заввишки 40-50 м стін.

Назва річки оповита легендами

Є декілька версій походження моторошної назви. За однією з них, нею скіфи відправляли в останню путь своїх царів. Давньогрецький історик Геродот описав Мертвовод в четвертій книзі "Мельпомена", вказав її скіфську назву "Ексампей", що означало "Священні шляхи". Деякі дослідники припускали, що ця місцевість була шляхом, яким відправляли скіфських царів у скелясте джерело, яке вважалося входом у підземний світ мертвих.

Мертвовод пробив собі дорогу у гранітних плитах

Інше пояснення — річка отримала назву Мертвовод після битви козаків із турками. Тоді з обох сторін загинуло дуже багато воїнів й за їхніми тілами не було видно води.

Ще одна версія каже, що під час одного з татарських набігів на Дике Поле місцеві жителі сховалися по ярах. Вони зварили відвар отруйних трав та вилили його у річку, чия течія принесла отруту до табору загарбників. Попивши води з річки, багато з них померли, а вона отримала назву Мертвовод.

Мертвовод не пустив російських окупантів у Вознесенськ

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, українські захисники зупинили окупантів, підірвавши міст через Мертвовод. Це не дало ворогу змоги прорватися углиб міста Вознесенськ. У Вознесенську та на підступах до нього на росіян чекали війська ЗСУ та територіальної оборони. Росіяни виїхали на підірваний міст, де їх зустріли українські захисники.

Мертвовод допоміг захистити Вознесенськ від російських окупантів

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