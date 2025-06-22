Холодне озеро і бірюзовий водоспад, заввишки 5 метрів: де знаходиться українська "Шрі-Ланка" і як виглядає

Тут є цілюща вода, що приносить удачу, та дивні вогні

Природа нашої країни дивує своїм багатством та мальовничими краєвидами. Наприклад, неподалік Житомира є своя блакитна лагуна, а на Хмельниччині — бірюзовий водоспад, який можна порівняти за красою екзотичних водойм Шрі-Ланки.

Водоспад під назвою Бурбун знаходиться в селі Лисець, що на північній околиці Дунаєвецького району. Це справжня перлина, яку обов’язково варто відвідати! Він знаходиться у каньйоні річки Бобрівка.

Холодне озеро та бірюзова вода

Потік води з п’ятиметрової висоти падає у невелике озеро. Місцева природа тут зберігає первозданну чистоту: всюди ростуть папороті та мох, а ландшафт складається із суворих скель.

Вода у водоспаді — прозора та кристально чиста. Вона відрізняється незвичайним бірюзовим відтінком завдяки мінералам, що містяться в ній, і відображенню сонячних променів. На берегах водойми густо розкинулися дерева і чагарники, що вкривають ущелину від жаркого сонця. Тому навіть у теплу літню погоду вода в озері залишається прохолодною. Це місце не підходить для пляжного відпочинку, проте приваблює туристів, які віддають перевагу відпочинку в наметах. Для гостей тут також обладнано пірси, які часто стають місцем для фотосесій. У сезон біля водоспаду можна збирати дари природи — лісові ягоди, гриби та інші лісові частування.

Цілюща вода і дивні вогні

З водоспадом Бурбун пов’язано безліч легенд. Кажуть, що він оповитий духами стародавнього поселення: нібито по ночах тут можна почути дивні звуки й помітити таємничі вогні, які, за переказами, є привидами людей, що колись жили в цих краях. Крім того, поряд з водоспадом б'є джерело з прісною водою, яке, згідно з повір'ям, має цілющу силу: воно може не тільки зцілювати хвороби, а й приносити удачу.

#водоспадбурбун #westtravel🇺🇦 #туринаподілля #поділля #туриукраїною #автобуснітури #туривихідногодня #сервісбронювання #подорожіукраїною #туризільвова #ua #ukraine ♬ оригінальний звук - Westtravel @westtravel.ua Їдемо до водоспаду Бурбун — до однієї з перлин Поділля! 🏞️ Це мальовниче місце приваблює своїм природним колоритом та дивовижними пейзажами. Чому варто відвідати водоспад Бурбун: 🌟 Природний витвір: Водоспад схований в каньйоні і має вигляд "райського" місця. Крім того, вода кольору бірюзи і "зимна" навіть влітку. 📸 Ідеальне місце для фотографій: Є популярним місцем серед фотографів та туристів. Його краса та унікальні природні форми роблять його ідеальним фоном для світлин. 🏞️ Релаксація: Спокійний шум води та чисте повітря допоможуть вам відновити сили та знайти внутрішній спокій. Ідеальне місце для тих, хто прагне насолодитися природою. 📌"Водоспад Бурбун, курорт Сатанів та вина Поділля" 🗓 06-07, 20-21 липня, 2 дні/1 ніч. 💰Ціна: 1650 грн. Виїзд🚌: зі Львова, Золочева та Тернополя. Ви будете здивовані побаченим❤️, а отриманих вражень вистачить надовго. 👉 Ставте "+" в коментарях і ми надішлемо програму . . Переходьте за посиланням: 👉 Бронювання/деталі - Viber/Telegram/WhatsApp : +380508826802 та за телефоном.: 093 64 75 460 - або 💬 чат на сайті☑️ Зворотній зв'язок 👉 @westtravel.ua . . #бурбун

Як дістатися до водоспаду Бурбун

Водоспад розташований за 83 кілометри від Хмельницького, і дорога до нього займе приблизно півтори години. При в’їзді до села Лисець встановлено вказівну табличку з направленням до водоспаду.

Важливо зважити на те, що поблизу досить складно знайти місце, де можна переночувати. Найближчі готелі знаходяться в місті Дунаївці за 20-23 кілометри. Якщо ви збираєтеся влаштувати пікнік, врахуйте, що інфраструктура тут відсутня, тому потрібно запастися їжею та одягом заздалегідь.

Де знаходиться водоспад Бурбун. Фото: Google Maps

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